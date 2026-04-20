Актёр Роман Курцын назвал роли, за которые не возьмётся ни за какой гонорар
В беседе с Леди Mail Роман заявил, что никогда не станет играть персонажа, которого не сможет оправдать.
«Этакого совсем уж низкого негодяя, адвокатом которого мне совесть ну никак не позволит быть. А это в нашей профессии очень важно — защищать своего героя, что бы он не сделал. И всего суметь объяснить каждый его поступок. Если этого нет, значит, такая роль в фильмографии мне не нужна ни за какой гонорар», — пояснил артист.Курцын перечислил и другие причины, по которым может отказаться от съёмок. Среди них — высокая занятость, отсутствие интереса к проекту или несовпадение взглядов с режиссёром.
«Чаще всего дело, конечно, в высокой занятости», — отметил актёр.Кроме того, Роман признался, что у него есть «чёрный список» артистов, с которыми он не снимается из-за истерик или хамства.