Актёр Роман Курцын назвал роли, за которые не возьмётся ни за какой гонорар

20 апреля 2026, 11:44

Роман Курцын

Актёр Роман Курцын назвал условия, при которых отказывается от съёмок даже за большой гонорар.





В беседе с Леди Mail Роман заявил, что никогда не станет играть персонажа, которого не сможет оправдать.

«Этакого совсем уж низкого негодяя, адвокатом которого мне совесть ну никак не позволит быть. А это в нашей профессии очень важно — защищать своего героя, что бы он не сделал. И всего суметь объяснить каждый его поступок. Если этого нет, значит, такая роль в фильмографии мне не нужна ни за какой гонорар», — пояснил артист.

«Чаще всего дело, конечно, в высокой занятости», — отметил актёр.