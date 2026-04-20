Весила 189 килограммов и развелась с мужем из-за популярности: где сейчас писательница Татьяна Устинова и что известно об ограблении ее дома?
Татьяна Витальевна Устинова — российская писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая. Она получила широкую известность как создательница жанра иронического мелодраматического детектива, а многие ее произведения легли в основу популярных экранизаций. За сценарий к сериалу «Всегда говори "всегда"» Устинова удостоилась премии ТЭФИ в 2004 году. 21 апреля писательница отмечает 58-летие. О ее жизни и творческом пути — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Устиновой: детство и образованиеТатьяна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в Подмосковье в семье Виталия и Людмилы Куралесиных. Ее отец работал авиационным инженером и летчиком-испытателем на местном авиастроительном предприятии, мать занималась домашним хозяйством.
Интерес к слову и письму проявился у будущей писательницы в раннем возрасте. Она вспоминала, что начала писать в семь лет: сначала выводила отдельные элементы букв, а затем неожиданно сложила слово «лиса». Этот момент стал для нее открытием — возможностью создавать собственные миры и жить в них.
Несмотря на любовь к гуманитарным дисциплинам, после окончания школы Устинова выбрала техническое направление и поступила на факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института.
Работа на телевидении и первые шаги в профессииПосле завершения обучения по совету сестры Татьяна Устинова устроилась на телевидение. Она занималась переводами с английского языка, работая над программами «60 минут», «Спасение 911» и «Познер и Донахью».
В 1997 году Устинова получила должность редактора телепередач «Здоровье» и «Человек и закон». Помимо этого, она работала в пресс-центре президента России Бориса Ельцина и занималась вопросами общественных связей в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
После экономического кризиса и дефолта ее должность сократили. В этот непростой период сестра вновь поддержала Татьяну и предложила ей попробовать себя в литературе. Именно этот совет стал ключевым поворотом в ее жизни.
Литературный успех и признаниеПисательская карьера Татьяны Устиновой началась стремительно. В 1999 году она всего за пять недель написала роман «Персональный ангел» и отправила рукопись в издательство «Эксмо». Произведение приняли к публикации, а также поинтересовались, есть ли у автора другие тексты. В ответ Устинова за месяц создала роман «Хроника гнусных времен».
После заключения долгосрочного контракта с издательством на книжный рынок вышли новые произведения писательницы: «Мой генерал», «Миф об идеальном мужчине» и «Большое зло и мелкие пакости». Детективы Устиновой быстро завоевали популярность, а читатели начали ждать каждую новую книгу.
В основе сюжетов многих произведений лежали реальные события и прототипы. Образ главной героини романа «Богиня прайм-тайма» во многом совпадал с известной телеведущей Ариной Шараповой. Персонаж книги «Запасной инстинкт» создавался с оглядкой на веб-дизайнера Артемия Лебедева. При работе над детективом «Первое правило королевы» писательница использовала факты из биографии бывшего вице-губернатора Красноярского края Людмилы Селивановой.
Произведения Устиновой издательство «Эксмо» выпускало в рамках различных серий, включая «Русский бестселлер», «Angel детектив», «Пантера» и Crime story. Также вышло коллекционное издание «Татьяна Устинова. Первая среди лучших», объединившее четырнадцать книг.
Экранизации и телевизионная карьераЗначимым этапом в карьере писательницы стал 2003 год, когда вышла первая экранизация ее произведения «Всегда говори всегда». Сценарий к проекту Устинова написала самостоятельно и получила за эту работу премию ТЭФИ.
Уже в 2005 году на экраны вышли девять фильмов, созданных по ее книгам. Среди них — «Седьмое небо», «Большое зло и мелкие пакости» и «Мой личный враг». Экранизации закрепили за писательницей статус одного из самых востребованных авторов в жанре детективной прозы.
Личная жизнь Татьяны УстиновойСо своим будущим супругом Евгением Устиновым писательница познакомилась в студенческие годы. В тот момент она переживала расставание с молодым человеком. Однажды Евгений провожал ее до дома:
«Вообще-то я бы на тебе женился. Если бы ты согласилась», — заявил он.В 1988 году пара поженилась. В 1991 году у супругов родился сын Михаил, а спустя десять лет — второй сын Тимофей. Писательница не раз подчеркивала, что поддержка мужа сыграла ключевую роль в ее жизни. По ее словам, супруг всегда верил в нее и никогда не сомневался в ее возможностях — будь то написание книг, работа на телевидении или рождение второго ребенка.
Серьезные трудности в семье возникли в период стремительного роста популярности Устиновой. Плотный график, съемки и встречи с читателями практически не оставляли времени на личную жизнь. В какой-то момент писательница приняла решение жить отдельно и инициировала развод.
«В итоге я собрала Женины чемоданы и отправила его восвояси. Вот только уже на следующий день мне стало так плохо, одиноко. Я ночи напролет смотрела сериалы, а потом звонила Жене и делилась впечатлениями. Очень скучала по нему, но все равно добивалась развода. Когда же нас развели, Женя сказал мне, что я дура. Обидно, но это действительно было так», — рассказала она.Через несколько месяцев супруги вновь сошлись. После воссоединения с мужем писательница серьезно занялась здоровьем. На тот момент ее вес достигал 189 килограммов, что сопровождалось одышкой, головокружением и отеками.
Устинова обратилась к специалистам, которые подобрали лечение с учетом хронических проблем с желудком. Кроме медицинской помощи, она изменила пищевые привычки: сократила порции и отказалась от перекусов на ходу.
В результате ей удалось постепенно избавиться примерно от 100 килограммов лишнего веса. По словам ее сына Тимофея, писательница проявила исключительную силу воли и строго контролировала питание.
Отношения с Дарьей ДонцовойВ СМИ нередко обсуждали возможное соперничество Татьяны Устиновой и Дарьи Донцовой. Обе писательницы участвовали в одних литературных премиях и пользовались большой популярностью у читателей.
Однако сама Устинова подчеркивала, что между ними сложились дружеские отношения. Они знакомы много лет, поддерживают связь и тепло общаются при встречах. Писательница отмечала, что считает Донцову важной частью своей жизни и своеобразной точкой опоры.
По ее словам, никакой конкуренции между ними не существует, поскольку каждая из авторов работает для своей аудитории. В сложные периоды, в том числе во время болезни сестры, Устинова читала книги Донцовой, чтобы отвлечься и поддержать близкого человека.
Татьяна Устинова сегодняСегодня Татьяна Устинова продолжает активно развивать телевизионную карьеру. В январе 2026 года в программе «Мой герой» она принимала в студии актера Александра Пашутина, который рассказал о позднем успехе и проблемах со здоровьем.
В феврале того же года дом писательницы в селе Вятском подвергся ограблению. Неизвестные похитили украшения и другое имущество, которое оценивается примерно в 10 миллионов рублей. По факту происшествия МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
«Весь поселок знает. У нее там, говорят, ничего такого не было, чтобы было разбросано чего-то. Взято там, где у нее лежало все, там все пропало. Кто-то знающий действовал», — рассказала одна из соседок писательницы.Кроме того, близкая подруга писательницы, модельер Елена Пелевина, утверждает, что реальный масштаб потерь значительно превышает озвученные цифры.
«Она говорит, там намного больше, чем на 10 миллионов было. Уникальные вещи, ценные для души от бабушки, от прабабушки. Именно с золотом связанные. Ой, это ужасная ситуация. Я думаю, что это кто-то свои», — добавила она.Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск причастных лиц.