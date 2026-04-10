«Я заберу тебя от него»: зачем Татьяна Навка разрушила брак Светланы Светиковой и почему на ней никто не женится
Светлана Светикова известна зрителям по образу Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» и участию в «Фабрике звёзд». Однако её личная жизнь была не менее драматичной, чем сценические роли. Помолвка с Гариком Харламовым, разрыв из-за конфликта с родителями, долгие и непростые отношения с Андреем Чадовым и, наконец, гражданский брак с фигуристом Алексеем Полищуком, с которым у Светланы трое детей. О том, как певица шла к своему счастью и с какими трудностями столкнулась, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и первые успехиПуть в творчество Светланы Светиковой начался с раннего детства: она выступала в составе группы «Мультик» и участвовала в различных вокальных конкурсах. Настоящий успех пришёл после победы в одном из таких состязаний — его организовали создатели популярной программы «50×50». Повзрослев, артистка громко напомнила о себе, исполнив роль Эсмеральды в легендарном мюзикле Notre Dame de Paris. Затем последовало участие в телепроекте Первого канала «Фабрика звёзд».
Как рушилась личная жизнь Светланы СветиковойПервой серьёзной любовью Светланы Светиковой стал Гарик Харламов, ей тогда было 17 лет. Познакомились они на съёмках фильма «Подари мне счастье». В то время Харламов ещё не был звездой — он начинал как КВНщик, но, по словам певицы, сразу покорил её своей галантностью и вниманием.
«Что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал», — откровенничала звезда изданию kp.ru.Отношения зашли так далеко, что Харламов сделал Светиковой предложение. Но родители были против. Конфликт с родственниками поставил точку в этом романе. Девушке пришлось выбирать: любимый или семья. Не выдержав постоянного давления, Светлана разорвала отношения с Харламовым; расставание далось им обоим нелегко.
«Родители запретили мне встречаться с ним. Я очень сильно страдала, потом сошлась с ним втихаря. Был скандал, родители заставили выбирать. Я выбрала его. В итоге я понимала, что очень скучаю по родителям, мне тяжело давалась вся эта драма», — рассказала актриса в интервью Яне Чуриковой.После разрыва у каждого началась своя история. Гарик женился на Юлии Лещенко, которая впоследствии рассказала об истинной причине завершения отношений между ними: по словам Юлии, комик считал, что Светлана полюбила кого-то другого. Юлия Лещенко рассказывала изданию Starhit.ru, что Гарик Харламов сильно переживал из-за того, что Светлана Светикова ушла от него к более статусному и взрослому мужчине. Харламов называл измену предательством и говорил, что сам никогда не смог бы причинить человеку такую боль, какую испытал тогда. В ответ Светиковой пришлось раскрыть чуть больше деталей своего решения.
«Да, я встретила другого парня и решила за него схватиться как за спасательный жилет. Я сильно страдала, я ушла, любя. Это было страшно. Мы сидели просто вдвоем с Гариком и плакали, потому что знали, что у нас нет будущего», — вспоминала Светлана.В 22 года у неё завязались отношения с Андреем Чадовым. Пара прожила вместе пять лет. Сама артистка признаётся: в их союзе было место, как ярким событиям, так и серьёзным проблемам:
«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра люди, — ссорили, заставляли ревновать. Вот и накануне той поездки мы разругались из-за очередной глупой сплетни. Казалось, отношения зашли в тупик. Я непрерывно думала, что делать, как их спасти, потому что была очень привязана к Андрею. Часто плакала, нервы были на пределе», — признавалась певица.Она надеялась на то, что всё наладится, но отношения становились только хуже. И тогда она осознала: пришло время принимать непростое решение.
Как Татьяна Навка разрушила один брак и помогла создать другойВ этот переломный момент в её жизни появился фигурист Алексей Полищук. Он стал для неё спасательным кругом: слушал, не перебивая, дал выплакаться и снова показал, какой может быть искренняя забота. Со временем Светлана поняла главное: ссоры вымотали её. Ей нужны не бури, а покой и простые, тёплые отношения:
«Как-то вечером я сама пригласила его на танец и что-то почувствовала тогда. Он сразу меня принял такой, какая я есть, не пытался изменить. Леша ценит мою открытость, а вот Андрея, наоборот, это качество всегда смущало», — рассказывает Светикова изданию Starhit.ru.Вернувшись с гастролей в Москву, Светлана в очередной раз поругалась с Чадовым. Это стало последней каплей. Она позвонила Андрею и сказала, что уходит от него. В расставании Чадова и Светиковой сыграла роль и Татьяна Навка, с которой певица очень дружит. По словам Светланы, знаменитая фигуристка видела, как тяжело ей приходится с Андреем.
«Она настаивала: «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Полищук и помогла быстрее принять решение», — рассказала артистка изданию Starhit.ru.Именно Навка помогла Светлане решиться на перемены. И родители на этот раз были не против. Но сама артистка колебалась — всё происходило слишком быстро. А потом Полищук уехал на гастроли и во время одного из видеозвонков Светикова всё-таки сказала ему: «Я тебя люблю». Этот момент стал решающим.
Почему Светлана Светикова выйдет на сцену, едва передвигаясьВ 2013 году у пары родился Милан, через четыре года — Кристиан. Когда сыновья подросли, Светлана и Алексей захотели ещё одного ребёнка. В мае 2025 года певица родила дочь и назвала её Луной.
«Ударение на «у», Называю еще Лу, Лулу. Это имя я ей дала еще несколько лет назад. Не была уверена, что снова решусь на ребеночка, но с именем была уверена. Так и получилось. И кстати, она Светикова. Мой свет Луны теперь со мной», — пояснила счастливая Светлана изданию kp.ru.
Светлана и Алексей до сих пор не расписаны. По словам певицы, причина — исключительно практическая. Светикова рассказывала, что они с Лёшей живут в гражданском браке. Муж живёт на две страны — в США и дома, с ними. Он родом из Киева, но рано уехал в Америку, где начал выступать на льду. Познакомились они на шоу Ильи Авербуха «Огни большого города»: она пела, а он катался.
Лёша — не гражданин России, поэтому для них официальный брак — не вопрос чувств, а лишняя возня с документами. К тому же, по словам певицы, свадьба — это деньги, а у них дети. В 2026 году артистка продолжает активно гастролировать с мюзиклами. Однако во время одного из туров она получила серьёзную травму. Света написала в Telegram, что ей трудно ходить и настроение плохое. Представитель певицы Алексей Плохотников рассказал, что с ней всё в порядке.
«Светлана дома, на больничном. Тур состоится. Все хорошо. Комментариев по травме не будет. Спасибо за беспокойство», — заявил Плохотников в беседе с «Газетой.Ru».Он заверил, что полученное повреждение не помешает артистке отправиться в запланированный тур по городам России. Ближайшие выступления артистки запланированы на конец апреля. Она должна выйти на сцену в Таганроге, Краснодаре, Сочи и Пятигорске с мюзиклами «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».