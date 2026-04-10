«Я заберу тебя от него»: зачем Татьяна Навка разрушила брак Светланы Светиковой и почему на ней никто не женится

10 апреля 2026, 11:00

Светлана Светикова (Фото: Инстаграм*@svetikova_music)

Светлана Светикова известна зрителям по образу Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» и участию в «Фабрике звёзд». Однако её личная жизнь была не менее драматичной, чем сценические роли. Помолвка с Гариком Харламовым, разрыв из-за конфликта с родителями, долгие и непростые отношения с Андреем Чадовым и, наконец, гражданский брак с фигуристом Алексеем Полищуком, с которым у Светланы трое детей. О том, как певица шла к своему счастью и с какими трудностями столкнулась, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и первые успехи Как рушилась личная жизнь Светланы Светиковой Как Татьяна Навка разрушила один брак и помогла создать другой Почему Светлана Светикова выйдет на сцену, едва передвигаясь

Ранние годы и первые успехи

Как рушилась личная жизнь Светланы Светиковой

«Что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал», — откровенничала звезда изданию kp.ru.



Гарик Харламов (Фото: Инстаграм*@garikkharlamov)

«Родители запретили мне встречаться с ним. Я очень сильно страдала, потом сошлась с ним втихаря. Был скандал, родители заставили выбирать. Я выбрала его. В итоге я понимала, что очень скучаю по родителям, мне тяжело давалась вся эта драма», — рассказала актриса в интервью Яне Чуриковой.

«Да, я встретила другого парня и решила за него схватиться как за спасательный жилет. Я сильно страдала, я ушла, любя. Это было страшно. Мы сидели просто вдвоем с Гариком и плакали, потому что знали, что у нас нет будущего», — вспоминала Светлана.

Светлана Светикова (Фото: Инстаграм*@svetikova_music)

«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра люди, — ссорили, заставляли ревновать. Вот и накануне той поездки мы разругались из-за очередной глупой сплетни. Казалось, отношения зашли в тупик. Я непрерывно думала, что делать, как их спасти, потому что была очень привязана к Андрею. Часто плакала, нервы были на пределе», — признавалась певица.

Как Татьяна Навка разрушила один брак и помогла создать другой

«Как-то вечером я сама пригласила его на танец и что-то почувствовала тогда. Он сразу меня принял такой, какая я есть, не пытался изменить. Леша ценит мою открытость, а вот Андрея, наоборот, это качество всегда смущало», — рассказывает Светикова изданию Starhit.ru.

«Она настаивала: «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Полищук и помогла быстрее принять решение», — рассказала артистка изданию Starhit.ru.

Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: Инстаграм*@svetikova_music)

Почему Светлана Светикова выйдет на сцену, едва передвигаясь

«Ударение на «у», Называю еще Лу, Лулу. Это имя я ей дала еще несколько лет назад. Не была уверена, что снова решусь на ребеночка, но с именем была уверена. Так и получилось. И кстати, она Светикова. Мой свет Луны теперь со мной», — пояснила счастливая Светлана изданию kp.ru.

Светлана Светикова с мужем и детьми (Фото: Инстаграм*@svetikova_music)

«Светлана дома, на больничном. Тур состоится. Все хорошо. Комментариев по травме не будет. Спасибо за беспокойство», — заявил Плохотников в беседе с «Газетой.Ru».