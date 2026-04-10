Ежегодный фестиваль поклонников Пугачевой не состоится

Фестиваль «Пугачевская весна» отменили в Москве из-за давления общественников

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Об этом заявил продюсер проекта Андрей Краснобаев.





По его словам, которые приводит «Коммерсантъ», такое решение приняли из-за давления со стороны общественных организаций. Продюсер намекнул, что к этому причастен глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, но подробностей раскрывать не стал.

«Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — отметил Краснобаев.