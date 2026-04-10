Ежегодный фестиваль поклонников Пугачевой не состоится

Фестиваль «Пугачевская весна» отменили в Москве из-за давления общественников
В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Об этом заявил продюсер проекта Андрей Краснобаев.
По его словам, которые приводит «Коммерсантъ», такое решение приняли из-за давления со стороны общественных организаций. Продюсер намекнул, что к этому причастен глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, но подробностей раскрывать не стал.
«Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — отметил Краснобаев.Как писал «Царьград», ранее Бородин потребовал отменить фестиваль, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность граждан. Он подчеркивал, что на «мероприятие могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут подраться».
Ранее сообщалось, что глава ФПБК обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении артистки и запретить ей продавать квартиру в центре столицы.