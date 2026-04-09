«Нельзя допустить»: Пугачеву хотят признать иноагентом в России

В России хотят запретить продажу квартиры Пугачевой и признать ее иноагентом

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачевой и запретить ей продавать квартиру в центре столицы.





В беседе с NEWS.ru он заявил, что примадонна является аффилированным лицом своего супруга — шоумена Максима Галкина*, включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Ранее СМИ сообщили, что в престижном районе Арбат, в жилом комплексе «Филипповский», выставили на продажу квартиру.





«Мы просили, чтобы Пугачеву признали иностранным агентом. Нельзя допустить, чтобы Пугачева продала квартиру в Москве. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Мы прекрасно понимаем, что если квартиру продадут, то непонятно, куда эти деньги пойдут», — прокомментировал Бородин.



