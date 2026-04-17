«Я зашёл в храм и обомлел»: Малахов застукал Барановскую за тем, что она скрывала годами — теперь вся правда о её жизни на поверхности
Андрей Малахов случайно зашёл в московский монастырь и увидел женщину в платке, которая сосредоточенно натирала полы. Когда она подняла голову, ведущий не поверил своим глазам. Ту, кого привыкли видеть в глянце и на экране, он узнал не сразу. Оказалось, Юлия Барановская уже давно ведёт двойную жизнь. По вечерам, после съёмок, она приезжает в храм и берёт в руки тряпку. Зачем ей это нужно и что послужило причиной, расскажет «Радио 1».
Неожиданная исповедь Андрея МалаховаПока светские львицы наперебой выкладывают сторис из дорогих отелей и ресторанов, другая знаменитость выбрала иной путь — тихий, почти незаметный. И раскрыл эту тайну человек, от которого публика точно не ждала разоблачений. Всё произошло случайно.
«Вижу девушку в платке. Она поднимает голову, и оказывается, это Юлия!» — рассказывал ведущий в эфире на канале «Россия».История, скрывающаяся за этой неожиданной встречей, — о том, как вера поддерживает мать троих детей в преодолении жизненных испытаний. Ответ прозвучал просто и буднично: несколько вечеров в месяц она приходит сюда трудничать. Оказалось, что телеведущая давно ищет опору в вере. В каждой поездке — будь то российский город или зарубежная страна — Барановская заходит в храмы. Но о том, что сама берёт в руки швабру и тряпку, предпочитала не рассказывать.
Реакция публики на монастырское послушание Юлии БарановскойМногодетная мать и известная телеведущая регулярно находит время для тихого служения в Покровском женском монастыре, где покоятся мощи святой Матроны Московской. По свидетельствам очевидцев, Барановская занимается самой обычной, незаметной работой: моет полы в храме, убирает оплывшие свечи, помогает по хозяйству. Это не разовая акция, а постоянное послушание — несколько раз в месяц она приезжает сюда вечером и трудится наравне с другими прихожанами. Сама телеведущая не раз признавалась, что именно вера помогает ей справляться с самыми разными жизненными испытаниями. Её повзрослевшие дети с пониманием относятся к маминому выбору и сами проявляют интерес к духовному.
«Я никого не заставляю... Обо все побилась головой. Этому её никто не учил. Просто так ей чувствовалось, так хотелось» , — делилась Барановская в блоге.Реакция подписчиков, как всегда, разделилась: одни относятся с пониманием, другие — скептически, находятся и те, кто согласен с таким подходом в воспитании.
«Я рада за Барановскую, но зачем мне знать, где она трудничает и что происходит с её здоровьем? Я думаю, что собирать разные сплетни — это совсем ненужное дело»; «Опять про Барановскую, прям святоша, ей меньше нужно на себя внимание обращать; кто она была без Аршавина — и знать бы не знали»; «Это хорошо, что в церковь ходят», — высказывались комментаторы в соцсетях.Психолог Елена Травкова поясняет, что для многих физическая работа в храме — это возможность «заземлиться» и вернуться к простым вещам после насыщенной публичной жизни. По её словам, когда человек моет полы или протирает подсвечники, он чувствует себя не телезвездой, а просто человеком перед Богом.
Несчастный случай на съёмкахВ конце 2025 года в жизни Барановской произошёл несчастный случай. Прямо во время съёмок на Ямале телеведущую экстренно госпитализировали — она пожаловалась на острую боль в животе, и врачи приняли решение провести срочное хирургическое вмешательство. Спустя время Юлия поделилась этой историей в своём блоге:
«Успешно провели две операции. Под наблюдлением медперсонала приходила в себя, потом из реанимационного отделения меня перевели в обычную палату, а когда стало лучше — разрешили вернуться домой».Деталей она не раскрыла, но из её слов следовало, что ситуация была серьёзной: реанимация, две операции и долгий восстановительный период. Кстати, ещё в феврале того же года Барановская откровенно говорила о другом хирургическом вмешательстве — пластической операции. Причина — расхождение прямых мышц живота после третьих родов.
«Я делала абдоминопластику живота. Просто огромная дырка была», — признавалась телеведущая на своем канале.И это не каприз знаменитости, а вынужденная мера: диастаз после беременности способен обернуться серьёзными осложнениями для здоровья. Операции, реанимация и долгий путь восстановления — через всё это Барановская прошла, сохраняя веру. Возможно, именно регулярное служение в монастыре дало ей ту внутреннюю опору, которая помогла выдержать испытания.
Бывшая Аршавина, состоявшаяся телезвезда и трудница: три жизни одной женщиныИстория Юлии Барановской до сих пор вызывает споры. Её разрыв с футболистом Андреем Аршавиным несколько лет назад прогремел на всю страну: спортсмен ушёл от беременной гражданской жены, оставив её с двумя детьми на руках. Он отказывался от выплат на содержание наследников, а бракоразводный процесс затянулся на годы. Юлии пришлось самостоятельно вытаскивать семью из финансовой ямы, одновременно строить телевизионную карьеру и доказывать, что её личность не ограничивается статусом «бывшей Аршавина».
«Кто она была без Аршавина, и знать бы не знали», — периодически напоминают подписчики в комментариях.И доля истины в этом есть — широкая известность действительно пришла к Барановской после громкого романа с футболистом. Однако в последующие годы после расставания она наглядно продемонстрировала обратное: самостоятельный успех возможен. Сотни телеэфиров, собственные проекты, съёмки, регулярные путешествия с детьми — всё это женщина выстроила сама, без мужской помощи и финансовой поддержки. Главной опорой в тот сложный период стала для неё вера.
Причём речь идёт не о показном благочестии, рассчитанном на объективы камер. Барановская выбрала настоящее, незримое служение: мытьё полов в храме, уборка оплывших свечей, поздние вечерние поездки в монастырь сразу после съёмочного дня. Для неё это уже стало внутренней потребностью. Андрей Малахов, случайно заставший коллегу за этим занятием, признавался, что был поражён. По его словам, известная теледива в платке и с тряпкой в руках, стоящая в ряду обычных прихожан, выглядела одновременно неожиданно и искренне.