Рэпер Моргенштерн* лишился имущества по делу об иноагентах
Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об иноагентах.
Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, в ходе заседания государственное обвинение предоставило документы на недвижимость артиста.
В список вошли жилой дом и несколько нежилых помещений. Отмечается, что прокурор в дополнение запросил для музыканта штраф в размере 8,2 миллиона рублей. Адвокат Моргенштерна* заявил, что некоторые объекты сейчас уже не принадлежат Алишеру*.
Суд рассмотрел это ходатайство и удовлетворил его. Причиной ареста недвижимости стал штраф, который суд просит наложить на обвиняемого: за счёт этих объектов можно погасить задолженность.
Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн* добился через суд снятия запрета на въезд в одну из стран.
