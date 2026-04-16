Достижения.рф

Рэпер Моргенштерн* лишился имущества по делу об иноагентах

Алишер Моргенштерн*

Суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об иноагентах.



Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, в ходе заседания государственное обвинение предоставило документы на недвижимость артиста.

В список вошли жилой дом и несколько нежилых помещений. Отмечается, что прокурор в дополнение запросил для музыканта штраф в размере 8,2 миллиона рублей. Адвокат Моргенштерна* заявил, что некоторые объекты сейчас уже не принадлежат Алишеру*.

Суд рассмотрел это ходатайство и удовлетворил его. Причиной ареста недвижимости стал штраф, который суд просит наложить на обвиняемого: за счёт этих объектов можно погасить задолженность.

Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн* добился через суд снятия запрета на въезд в одну из стран.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0