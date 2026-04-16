Вика Цыганова не смогла рассказать депутатам, «как жить по заповедям Божьим»

Певица Вика Цыганова не смогла попасть в Госдуму из-за путаницы со временем

Виктория Цыганова

Певица Вика Цыганова не смогла попасть в Госдуму, чтобы рассказать депутатам, «как жить по заповедям Божьим». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».





Организаторы пригласили Цыганову на круглый стол, посвящённый вовлечённому и ответственному отцовству, но перепутали время в приглашении.

«Там была путаница. Я пришла, и мне выдали документы, но я не прошла. А второй раз я пришла — мне сказали: «Лимит посещения закончился», — рассказала Виктория.

«Есть один закон — Божий. И если мы не будем жить по нему, мы будем всегда писать больше законов, больше каких-то надзирательных органов, кого-то заставлять, кого-то к чему-то обязывать. А любовь не бывает из-под палки. Жить надо по Божьим заповедям», — заявила артистка.