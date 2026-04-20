«Жди отмены»: почему выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым обернулся жутким скандалом и как отреагировали звезды?
Скандал на шоу «Натальная карта» разгорелся во время выпуска с гостем Артемием Лебедевым. Его острые и вызывающие комментарии привели к тому, что ведущая Олеся Иванченко не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо в эфире. Это вызвало бурную реакцию зрителей, которые активно обсуждали случившееся в социальных сетях. Подробнее о произошедшем — в материале «Радио 1».
История конфликта Иванченко и Лебедева
Шоу «Натальная карта», которое вышло 17 апреля 2026 года, привлекло внимание не астрологическими прогнозами, а острой словесной баталией. В студию пришел Артемий Лебедев, дизайнер и медиаперсона, прославившийся прямолинейностью и готовностью к конфликтам. Этот выпуск вышел за рамки традиционного формата: вместо обычной беседы о судьбах зрителей ждала напряженная дуэль. Лебедев отвечал кратко, порой грубо, избегал прямых вопросов и, по мнению многих, намеренно провоцировал ведущую Олесю Иванченко.
В конце концов, девушка не смогла сдержать эмоций и заплакала. Она заявила, что дизайнер «намеренно мешал ей работать» и создавал впечатление, будто перед ней сидит «маска», способная отвечать только «да» или «нет».
«Я очень много энергии сейчас трачу на сопротивление», — призналась Олеся в кадре.
Во время эфира произошёл еще один неприятный инцидент: Лебедев попросил Иванченко воздержаться от обсуждения его личной жизни. Когда ведущая поинтересовалась, как ей действовать дальше, он ответил ей грубо и оскорбительно. Несмотря на то что Олесе удалось заставить дизайнера извиниться за своё поведение, напряжение между ними не исчезло.
Дмитрий Журавлёв, соведущий Иванченко, решил вмешаться в ситуацию и попытался разрядить обстановку. Он заявил, что подобные проявления не являются случайными вспышками эмоций, а скорее отражают характер шоумена, который известен своим умением испытывать собеседников и не стесняться в выражениях.
Реакция общественности на скандал Иванченко и Лебедева
Выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым оказался одним из самых популярных и обсуждаемых за всю историю программы.
Олеся Иванченко создала образ хрупкой и обаятельной девушки, вызывающей желание её защитить. На фоне саркастичного Лебедева она казалась особенно беззащитной. Это привело к тому, что в комментариях многие выразили сочувствие Олесе и критику в адрес Артемия.
Дизайнер после скандального участия в шоу получил массу негатива в комментариях зрителей: «Перегнул, конечно, Артемий, разочаровал. Жди отмены», «Что-то он в себя поверил, за Олесю очень обидно».
В обсуждении приняли участие и известные личности. Иванченко поддержала телеведущая Ксения Бородина, назвав дизайнера «козлиной». Певцы Сергей Лазарев и Анна Седокова также выразили свою поддержку, используя эмодзи-сердечки. Телеведущая Анфиса Чехова пошла ещё дальше, призвав к отмене Лебедева и обвинив его в женоненавистничестве. Юмористка Ольга Парфенюк и актриса Марина Федункив заявили о намерении разобраться с Артемием.
Дмитрий Журавлев также оказался в центре общественного возмущения. В своих комментариях пользователи выразили мнение, что он не предпринял достаточных усилий для защиты своей коллеги. Журавлев лишь указал, что Лебедев часто общается в таком ключе, и посоветовал не реагировать на его поведение.
Кроме того, интернет-пользователи отмечали, что как ведущая Иванченко должна была быть более устойчивой к эмоциональным нагрузкам и не демонстрировать свои чувства.
Позиция Олеси Иванченко
Ведущая выразила своё недовольство по поводу скандального шоу и неудачной попытки установить контакт с Артемием Лебедевым в соцсетях. Она отметила, что ей, как эмоциональному человеку, было сложно справиться с критикой со стороны дизайнера, который публично принижал её труд.
После выхода спорного эпизода Иванченко объяснила, что на подготовку к шоу ушло две недели. По ее словам, она старалась глубже понять личность героя и вложила много усилий, которые, к сожалению, не были должным образом оценены в течение всего выпуска.
«Реакция разная, и это нормально. Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично — было очень тяжело», — написала она в личном блоге.
Олеся охарактеризовала выпуск как чрезвычайно трудный. При этом она отметила, что не испытывает злобы по отношению к Лебедеву.