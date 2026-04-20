«Выйдет сухим из воды»: Митя Фомин высказался о скандале Лебедева и Иванченко
Фомин назвал Лебедева хамоватым и усомнился в его «отмене»
Митя Фомин прокомментировал скандал между Артемием Лебедевым и Олесей Иванченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист признался, что был удивлён произошедшим и отметил, что с трудом может представить, чтобы кто-то мог оскорбить Иванченко.
При этом Фомин довольно резко высказался о Лебедеве, назвав его поведение хамоватым. По его мнению, несмотря на резонанс ситуации, дизайнер, скорее всего, избежит серьёзных последствий.
Музыкант также выразил сомнение в том, что скандал приведёт к полноценной «отмене» Лебедева, предположив, что он «выйдет сухим из воды».
