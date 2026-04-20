У Григория Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи
У Григория Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
63-летний Григорий Викторович проходит длительный курс гормональных инъекций для восстановления голоса. Лечение продлится до полугода: артист регулярно делает уколы и капельницы. Это временная мера, которая позволяет ему продолжать выступления на сцене и исполнять песни.
Двухчасовые сольные концерты становятся всё более сложными для него, поэтому от крупных шоу приходится отказываться. Сейчас он сосредоточен на частных мероприятиях и корпоративных выступлениях, которые длятся около 40 минут. Перед каждым выходом на сцену Лепсу необходимо сделать капельницу и инъекции гормонов, чтобы избежать потери голоса.
Уточняется, что певец находится под постоянным наблюдением врачей. Ранее он уже перенёс три операции на голосовые связки. После периода злоупотребления алкоголем Григорий решил изменить образ жизни и заняться здоровьем, но процесс восстановления проходит медленно.
Читайте также: