Жил в коммуналке, выступал в госпиталях и отправил дочь в интернат: как складывалась судьба звезды «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Льва Дурова?
Лев Константинович Дуров — народный артист СССР, актёр театра и кино, режиссёр, педагог и публицист. Он сам определял своё амплуа как «трагический клоун» — и это определение стало ключом к пониманию его творческой карьеры. Даже в небольших ролях Дуров умел создавать настолько выразительные и запоминающиеся образы, что зрители нередко запоминали именно его персонажей, а не главных героев. О том, как складывалась судьба артиста, его творческом пути и причинах смерти — в материале «Радио 1».
Биография Льва Дурова: детство и происхождениеЛев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве, в Лефортовском районе — одном из старейших уголков столицы. Он рос в многодетной семье: помимо него, родители воспитывали двух дочерей — Людмилу и Светлану. Семья жила в коммунальной квартире неподалёку от Лефортовского музея.
Жилищные условия были крайне скромными: один туалет на несколько десятков квартир, комнаты были тесными, вытянутыми, напоминали пеналы. Позднее Лев Константинович с иронией говорил, что в прошлой жизни это здание, вероятно, было конюшней, а комнаты — стойлами.
Несмотря на принадлежность к знаменитой династии Дуровых — цирковых артистов и дрессировщиков, стоявших у истоков отечественной школы дрессуры, — родители Льва не имели отношения к искусству. Его отец, Константин Владимирович, занимал руководящую должность в структуре «Союзвзрывпрома», а мать, Валентина Игнатьевна, работала научным сотрудником в Центральном военном архиве МВД.
Юность, война и первые шаги в искусствеАртистические способности у Льва Дурова проявились рано. В детстве он занимался в драматической студии Дворца пионеров, где его наставником стал педагог Сергей Серпинский. Юные годы пришлись на тяжёлый военный период. Вместе с другими подростками он дежурил на крышах московских домов, туша зажигательные бомбы, а также выступал в госпиталях перед ранеными бойцами — читал стихи, пел, танцевал и отбивал чечётку.
Учёба в школе давалась будущему артисту непросто. Он часто конфликтовал, участвовал в драках, имел проблемы с дисциплиной и успеваемостью. Учителя неоднократно вызывали родителей, а вопрос об отчислении поднимался не раз. Отец наказывал сына не физически, а демонстративным молчанием — и, по словам самого Дурова, это было самым тяжёлым наказанием.
Образование и начало театральной карьеры: школа-студия МХАТПосле окончания школы Лев Дуров решил поступать на актёрский факультет. Узнав, что набор в Школу-студию МХАТ ведут известные мхатовцы Георгий Герасимов и Сергей Блинников, он подал документы именно туда. В процессе обучения Дуров быстро стал одним из лучших студентов курса и любимым учеником Блинникова.
В 1954 году он закончил обучение, после чего его приняли в труппу Центрального детского театра (ЦДТ). Именно здесь состоялась судьбоносная встреча с режиссёром Анатолием Эфросом, сотрудничество с которым продлилось почти три десятилетия и определило весь дальнейший творческий путь артиста.
Работа в ЦДТ, «Ленкоме» и Театре на Малой БроннойВ Центральном детском театре Лев Дуров проработал десять лет. Этот период он называл одним из самых счастливых в своей жизни. На сцене ЦДТ он сыграл десятки разноплановых ролей — от персонажей детских спектаклей до серьёзных драматических образов, включая царевича Фёдора Годунова в «Борисе Годунове».
Особое место в его репертуаре заняли пьесы Виктора Розова. После постановки «В добрый час», появившейся в 1955 году, Дуров участвовал практически во всех спектаклях Эфроса по произведениям этого драматурга.
Когда Анатолий Эфрос перешёл работать в театр «Ленком», Дуров последовал за ним. С 1963 по 1967 год он выходил на сцену этого театра, а затем вместе с режиссёром оказался в Театре на Малой Бронной. Именно с этим театром была связана его основная и самая продолжительная служба — вплоть до конца жизни.
Лучшие театральные роли Льва ДуроваЗа годы работы под руководством Эфроса Лев Дуров создал галерею ярких сценических образов. Среди них — Тибальт в «Ромео и Джульетте», Сганарель в «Дон Жуане», Балтазар Жевакин в «Женитьбе». Спектакль «Женитьба» был показан и за рубежом — в Эдинбурге, где местные критики особо отмечали игру Дурова, называя его воплощением «трагического клоуна».
Советские зрители видели артиста в постановках «Отелло», «Вы чьё, старичьё?» и многих других. Сам Дуров считал своей самой значимой театральной работой роль Снегирёва в спектакле «Брат Алёша» по пьесе Виктора Розова.
Режиссёрская деятельностьОкончив Высшие режиссёрские курсы, Лев Дуров проявил себя и как постановщик. В Театре на Малой Бронной он выпустил ряд спектаклей, имевших широкий зрительский успех. Среди них — «Жестокие игры» по Алексею Арбузову, «Золушка» Евгения Шварца, «Обвинительное заключение» Нодара Думбадзе.
В последние годы жизни особое внимание привлекли его режиссёрские работы «Дорога в Нью-Йорк» — музыкальная и динамичная история с танцами и яркой партитурой, а также «Страсти по Торчалову» по пьесе Никиты Воронова.
Лев Дуров в кино: ключевые роли и фильмыШирокую известность Лев Дуров получил благодаря кино. Его дебют состоялся в 1954 году в фильме «Доброе утро». В 1960-х он сыграл заметную роль в картине Михаила Ромма «Девять дней одного года», где его партнёром стал Алексей Баталов.
В 1970 году на экраны вышел фильм «На пути к Ленину», где Дуров исполнил роль Кузьмы Сухарина. Затем последовали работы в культовых лентах «Большая перемена», «Калина красная», «Не бойся, я с тобой!», «Человек с бульвара Капуцинов».
В 1973 году он создал один из самых пугающих и убедительных образов в истории советского кино — провокатора Клауса в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Однако признавался, что ему не хотелось соглашаться на такую роль.
«Играть такую гадину кому хочется? А потом я подумал: что такое "провокатор"? Ведь мамы не рождают нас подлецами или героями. Нас рождают ангелочками с розовыми попками. А потом в какой-то момент по ходу жизни люди встают на ту или иную сторону. И с помощью Клауса я показал, как персонаж мстит человечеству за свою несостоятельность», — рассуждал актер.Почти одновременно с этим он воплотил совершенно противоположный характер, сыграв мужественного и благородного капитана де Тревиля в приключенческой ленте «Д’Артаньян и три мушкетера».
В 1980-х артист запомнился зрителям образом директора цирка в фильме «Пеппи Длинныйчулок». В более поздний период он удивил публику ролью киллера в сериале «Бандитский Петербург — 3», а также драматической работой в сериале «Последний бой майора Пугачёва».
Лев Дуров продолжал сниматься почти до конца жизни. В 2013 году он вновь сыграл Сан Саныча в фильме «Не бойся, я с тобой! 1919». Его последней работой стала трагикомедия «Подлец», вышедшая в прокат в ноябре 2017 года.
Личная жизнь Льва ДуроваС будущей супругой Ириной Кириченко Дуров познакомился ещё в студенческие годы. Их брак продлился 57 лет и считался одним из самых крепких в актёрской среде. В семье родилась дочь Екатерина, а затем появились внуки.
«Родителей практически не было дома, поэтому они не могли меня воспитывать. Отдали меня в интернат, я там жила, они каждую неделю старались приходить. Когда начиналось лето, папа с мамой меня брали с собой на гастроли», — вспоминала дочь артистов.После смерти жены в 2011 году артист больше не вступал в брак. Екатерина признавалась, что всегда восхищалась любовью родителей и атмосферой, которая царила в их семье.
В последние годы рядом с Дуровым часто находилась помощница Оксана Радченко, которую он представлял как персонального директора. Пресса строила различные предположения об их отношениях, однако близкие утверждали, что артисту прежде всего была необходима забота и человеческое присутствие.
Болезнь и смерть Льва ДуроваВ 1990 году Лев Дуров перенёс инсульт и клиническую смерть, но сумел восстановиться. В 2013 году его госпитализировали с переломом шейки бедра. В августе 2015 года его состояние резко ухудшилось — врачи диагностировали повторный инсульт, осложнённый пневмонией и дыхательной недостаточностью.
Ночью 20 августа 2015 года Лев Константинович Дуров скончался в одной из московских больниц. Прощание с артистом прошло 24 августа в Театре на Малой Бронной. Похоронен он на Новодевичьем кладбище. В 2019 году ушла из жизни и его дочь Екатерина.