«Да, не без грехов»: Погребняк поддержала Джигана в разводе с Самойловой

21 декабря 2025, 17:05

Мария Погребняк встала на сторону Джигана и объяснила свою позицию

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк неожиданно высказалась в поддержку Джигана на фоне его развода с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».