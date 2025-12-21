«Да, не без грехов»: Погребняк поддержала Джигана в разводе с Самойловой
Мария Погребняк неожиданно высказалась в поддержку Джигана на фоне его развода с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Блогер призналась, что в этой истории ей искренне жаль рэпера.
По словам Марии, Джиган производит впечатление простого и искреннего человека без фальши, с которым она не раз пересекалась на мероприятиях и съемках. Да, подчеркнула Погребняк, у него были ошибки и слабости, но она сомневается, что вся ситуация с публичным шоу и признаниями могла быть продуманной игрой с его стороны.
Однако подписчики не разделили мнение блогерши. В ответ на критику Погребняк напомнила о собственном разводе и подчеркнула, что не считает правильным выносить личные обиды на всеобщее обсуждение. По её словам, если люди прожили вместе много лет, значит, между ними было нечто настоящее, и превращать расставание в публичную «стирку грязного белья» она не собирается.
