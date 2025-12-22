Позднее материнство, роман с мужем Меньшовой и работа уборщицей: как живет Инга Оболдина и почему она развелась спустя 16 лет брака?
Инга Петровна Оболдина — российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и сценаристка, заслуженная артистка Российской Федерации. Она сумела построить карьеру, снявшись более чем в ста кинопроектах и завоевав широкое признание зрителей. 23 декабря актрисе исполняется 57 лет. Что привело к распаду её первого брака и от кого она родила в 42 года — в материале «Радио 1».
Биография Инги Оболдиной: детство и семьяБудущая актриса родилась 23 декабря 1968 года в городе Кыштым Челябинской области. Её родители, Пётр Александрович и Валентина Николаевна, по профессии инженеры, переехали в Южный Урал из Красноярска по распределению после окончания вуза.
Творческие способности Инги проявились еще в раннем возрасте. По воспоминаниям матери, девочка легко входила в образ и могла убедительно изображать эмоции, в том числе слёзы. В школьные годы она занималась вокалом и хореографией, а к старшим классам окончательно определилась с желанием связать жизнь с искусством.
Важную роль в выборе профессии сыграла встреча с режиссёром Владимиром Хотиненко, который в тот период только начинал свой путь в кино. Родственница Оболдиной, руководившая городским кинотеатром, занималась презентацией его картины. Именно Хотиненко обратил внимание на Ингу и подробно рассказал, как подготовиться к поступлению в театральный вуз.
Образование и становление: путь в режиссуру и театрПосле окончания школы Инга Оболдина поступила на режиссёрский факультет Челябинского института культуры. Во время учёбы она познакомилась с Гарольдом Стрелковым, который впоследствии стал её первым мужем.
Получив диплом, Оболдина осталась преподавать сценическую речь в родном институте. Однако довольно быстро она поняла, что ей хочется чего-то большего. Вместе с супругом она приняла решение переехать в Москву.
Спустя два года оба поступили в ГИТИС и учились в мастерской Петра Фоменко. Инга осваивала актёрское искусство на режиссёрском факультете, тогда как Гарольд Стрелков выбрал специализацию режиссёра драматического театра и кино.
Москва: бедность, подработки и школа ФоменкоСтоличная жизнь оказалась непростой. В первые годы Инге Оболдиной приходилось совмещать учёбу с различными подработками: она торговала игрушками на рынке, работала уборщицей, преподавала в школе-интернате для детей-сирот. Некоторое время актриса жила в небольшой гримёрке рядом с актовым залом.
«А параллельно училась у Петра Наумовича Фоменко в ГИТИСе. Но это и такое подспорье было, что мне есть где жить. Я могла работать с детьми, ещё и учиться. Золотое время, никаких трудностей не замечала. С большой радостью его вспоминаю. Такой азарт был дикий», — вспоминает актриса.Инга рассказывала, что родители были не в восторге он желания дочки переехать в столицу и пытались переубедить ее.
Театральная карьера Инги ОболдинойСо временем Гарольд Стрелков основал собственный «СтрелкоVТеатр», где Инга Оболдина дебютировала в спектакле «Сахалинская жена». В дальнейшем она участвовала в постановках «Ричард III», спектаклях о Жанне д’Арк и Мате Хари. Особое значение для актрисы имело участие в международном проекте Фонда Станиславского и вильнюсского театра «Мено Фортас», где она сыграла в «Вишнёвом саде».
Оболдина отличалась редкой сценической пластичностью и способностью перевоплощаться в самых разных персонажей. При этом она часто ставила интересы театра выше собственных карьерных выгод, отказываясь от съёмок в сериалах, если они мешали выпуску новых спектаклей.
Кинокарьера: фильмы и сериалы с Ингой ОболдинойВ кино актриса дебютировала в конце 1990-х годов, снявшись в сериале «Самозванцы», где сыграла Тамару — жену директора фирмы. В 2000-х годах фильмография Инги Оболдиной стремительно расширялась. Она появилась в проектах «Доктор Живаго», «Мне не больно» Алексея Балабанова, экранизации «Бесов». Несмотря на скептическое отношение к мелодраматическому жанру, роль в сериале «Громовы. Дом надежды» принесла ей номинацию на премию «Ника». Аналогичное признание она получила и за работу в фильме Павла Лунгина «Дирижёр».
Среди заметных работ актрисы — сериалы «Спас под берёзами», «Дети Арбата», за участие в которых она была удостоена молодёжной премии «Триумф». В 2011 году Инге Оболдиной присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации, а за главную роль в драме «Жги!» она получила приз кинофестиваля «Кинотавр».
В разные годы актриса снималась в проектах «Ирония судьбы. Продолжение», «Ёлки 2», «Подкидыш», «Мистер Нокаут», «Нереалити», «Заступники», «Спасти Ленинград», «Триада» и многих других.
Педагогическая деятельность и работа с молодыми актёрамиПомимо съёмок и театра, Инга Оболдина активно занималась преподаванием. Она возглавляла актёрскую мастерскую «Новой школы МХАТ», уделяя большое внимание командной работе и профессиональному росту студентов. По её словам, педагогическая деятельность остаётся для неё важной частью жизни и источником вдохновения.
«Радость моя — в команде. Благодаря двум годам магистратуры у нас сформировался отличный состав. За два года наши студенты выросли в интересных актеров», — рассказывала Оболдина.
Личная жизнь Инги Оболдиной
Первый брак и расставаниеИнга Оболдина и Гарольд Стрелков прошли долгий путь вместе. Однако спустя почти 16 лет их брак завершился спокойно, без публичных конфликтов и взаимных претензий. По словам актрисы, их союз изначально строился как партнёрство единомышленников. Она отмечала, что это был «брак однокурсников», больше напоминавший совместное путешествие.
«Мы были хорошими подельниками. Это был брак однокурсников, больше похожий на туристический поход, а не семью. Мы поставили все спектакли, которые хотели, и пришли к финалу», — отметила актриса в программе «Судьба человека».Тем не менее после расставания в СМИ появились версии о причинах развода. В частности, обсуждались слухи о возможной близости Оболдиной с Игорем Гординым — супругом Юлии Меньшовой. В тот период телеведущая действительно на время расходилась с мужем, что и стало поводом для домыслов. Впоследствии Гордин вернулся в семью, однако внимание публики быстро переключилось на новую предполагаемую связь Инги — уже с режиссёром и актёром Кириллом Плетнёвым.
«Он всегда говорил мне комплименты, громкие слова, хвалил меня. Конечно, это приятно. Его вдохновила наша короткометражка "Настя", где он придумал полицейского-женщину, своего рода эскиз к полному метру "Жги!". Но при всей его любви ко мне в "Жги!" мы много спорили, пытались вместе искать единственно возможные решения сцен и характера героини», — говорила Инга.Оболдина подчёркивала, что привыкла активно отстаивать образ персонажа и настаивать на глубине и обаянии роли вне зависимости от внешних канонов.
Второй союз и долгожданное материнство
По всей видимости, расставание со Стрелковым не оставило у супругов взаимных обид: оба со временем устроили личную жизнь. Вторым партнёром Инги Оболдиной стал актёр и музыкант Виталий Салтыков — выпускник ЛГИТМиК и Санкт-Петербургской консерватории.
Артистка обратила на него внимание еще во время брака. Она отмечала, что её привлекли его сценическое мастерство, музыкальные способности и личные качества. Окончательно в своём выборе она утвердилась после совместной поездки в Иерусалим, на которую Салтыков пригласил Оболдину уже после её развода. Именно там, по признанию актрисы, между ними возникло чувство, которое изменило их отношения.
«Там я влюбилась: он прекрасно пел, рисовал, придумывал что-то. Мы вернулись оттуда парой», — делилась Инга.Если в многолетнем браке с Гарольдом Стрелковым Инге так и не удалось стать матерью, то союз с Виталием Салтыковым принёс ей долгожданное материнство. Актриса забеременела в 42 года и родила дочь Клару за два дня до своего 43-летия. Примечательно, что в этот период она продолжала активно работать и снималась в сериале «Мама-детектив», где по сюжету её героиня также ожидала ребёнка.
Оболдина не раз подчёркивала, что осознание материнства пришло не сразу, но со временем стало главным источником радости в жизни.
Несмотря на то, что дочь родилась ещё в 2012 году, Инга Оболдина и Виталий Салтыков официально не зарегистрировали отношения. Оболдина и Салтыков подчёркивают, что для них важнее внутреннее ощущение семьи, чем штамп в паспорте.
Инга Оболдина сегодняСегодня Инга Оболдина остаётся востребованной актрисой театра и кино. Она продолжает активно сниматься, участвовать в театральных постановках и педагогических проектах. Артистка признаётся, что рождение ребёнка заставило её пересмотреть приоритеты, однако со временем ей удалось выстроить гармоничный баланс между семьёй и профессией.
По словам Оболдиной, она ценит возможность не делать выбор между материнством и творчеством, продолжая развиваться во всех сферах жизни.