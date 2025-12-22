22 декабря 2025, 11:28

Инга Оболдина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Инга Петровна Оболдина — российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и сценаристка, заслуженная артистка Российской Федерации. Она сумела построить карьеру, снявшись более чем в ста кинопроектах и завоевав широкое признание зрителей. 23 декабря актрисе исполняется 57 лет. Что привело к распаду её первого брака и от кого она родила в 42 года — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Инги Оболдиной: детство и семья Образование и становление: путь в режиссуру и театр Москва: бедность, подработки и школа Фоменко Театральная карьера Инги Оболдиной Кинокарьера: фильмы и сериалы с Ингой Оболдиной Педагогическая деятельность и работа с молодыми актёрами Личная жизнь Инги Оболдиной Инга Оболдина сегодня

Биография Инги Оболдиной: детство и семья

Инна Оболдина (фото: Instagram* / inga_oboldina)

Образование и становление: путь в режиссуру и театр

Москва: бедность, подработки и школа Фоменко

«А параллельно училась у Петра Наумовича Фоменко в ГИТИСе. Но это и такое подспорье было, что мне есть где жить. Я могла работать с детьми, ещё и учиться. Золотое время, никаких трудностей не замечала. С большой радостью его вспоминаю. Такой азарт был дикий», — вспоминает актриса.

Театральная карьера Инги Оболдиной

Кинокарьера: фильмы и сериалы с Ингой Оболдиной

Инна Оболдина (фото: Instagram* / inga_oboldina)

Педагогическая деятельность и работа с молодыми актёрами

«Радость моя — в команде. Благодаря двум годам магистратуры у нас сформировался отличный состав. За два года наши студенты выросли в интересных актеров», — рассказывала Оболдина.

Личная жизнь Инги Оболдиной

Первый брак и расставание

«Мы были хорошими подельниками. Это был брак однокурсников, больше похожий на туристический поход, а не семью. Мы поставили все спектакли, которые хотели, и пришли к финалу», — отметила актриса в программе «Судьба человека».

«Он всегда говорил мне комплименты, громкие слова, хвалил меня. Конечно, это приятно. Его вдохновила наша короткометражка "Настя", где он придумал полицейского-женщину, своего рода эскиз к полному метру "Жги!". Но при всей его любви ко мне в "Жги!" мы много спорили, пытались вместе искать единственно возможные решения сцен и характера героини», — говорила Инга.

Второй союз и долгожданное материнство

«Там я влюбилась: он прекрасно пел, рисовал, придумывал что-то. Мы вернулись оттуда парой», — делилась Инга.

Инна Оболдина с дочкой (фото: Instagram* / inga_oboldina)

Инга Оболдина сегодня