«Зритель все схавает»: расставался с женой и получил серьезную травму. Как складывается судьба звезды драмы «Движение вверх» Ивана Колесникова?
18 марта российскому актеру театра и кино Ивану Сергеевичу Колесникову исполняется 43 года. Артист является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры и продолжает известную актерскую династию, начатую его отцом — актером Сергеем Колесниковым. Широкую известность Иван Колесников получил после роли советского баскетболиста Александра Белова в спортивной драме «Движение вверх», а также благодаря участию в картине «Конец прекрасной эпохи». Зрители также знают актера по сериалу «Первый отдел». Подробнее о его личной жизни и мнении по поводу санкций — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Колесникова: детство и семьяИван Колесников родился 18 марта 1983 года в Москве в семье, тесно связанной с искусством. Его отец — известный российский актер Сергей Колесников, которого зрители помнят по фильмам «Мелочи жизни», «Вижу цель», а также по телевизионной программе «Фазенда». Мама артиста, Мария Великанова, работает художником по костюмам.
С ранних лет Иван был окружён творческой атмосферой. Он часто бывал за кулисами Московского художественного театра, где служил его отец. Именно там мальчик впервые увидел профессиональную сцену и работу актеров. Уже в 12-летнем возрасте Иван Колесников дебютировал на сцене МХАТа, приняв участие в спектакле «Борис Годунов». В то же время юный артист начал сниматься в выпусках популярного детского киножурнала «Ералаш».
Несмотря на очевидные актерские способности сына, родители не настаивали на выборе театральной профессии. Иван увлекался спортом, занимался музыкой и даже рассматривал возможность стать архитектором. Эту профессию выбрали его дедушка и старший брат Александр. Однако в итоге любовь к актерскому мастерству оказалась сильнее.
Театральная карьера актераВ 2000 году Иван Колесников поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Уже на втором курсе будущий актер начал выходить на сцену Московского художественного театра, а также сниматься в эпизодических ролях в кино и телесериалах.
После окончания театрального вуза Колесникова призвали в армию. Службу Иван проходил в труппе Театра Российской армии, где принимал участие в нескольких спектаклях.
После завершения армейской службы актера приняли в Театр имени Моссовета. На этой сцене он сыграл ряд заметных ролей, среди которых особенно выделяются работы в спектаклях «Ошибки одной ночи» и «Сирано де Бержерак».
Позднее артист присоединился к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского. На протяжении многих лет Колесников исполнял на этой сцене разнообразные роли, создавая яркие и запоминающиеся сценические образы. Интересно, что в постановке «Любовь и прочее враньё» актеру довелось работать вместе со своим отцом Сергеем Колесниковым.
Карьера Ивана Колесникова в киноСниматься в кино Иван Колесников начал еще в юности, однако по-настоящему заметные роли появились у него уже в 2010-х годах.
В 2015 году на экраны вышла художественная картина «Конец прекрасной эпохи». Год спустя зрители увидели актера в историческом сериале «София», посвященном Софии Палеолог. В этом проекте Колесников исполнил роль Юрия Васильевича — великого князя, брата Иоанна III.
Через несколько лет артист снова обратился к исторической тематике, сыграв боярина в масштабной драме «Годунов», где его партнерами по съемочной площадке стали Сергей Безруков и Светлана Ходченкова. В фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина» и в продолжении «Анна Каренина. История Вронского» актер воплотил образ Стивы Облонского.
Одной из самых обсуждаемых работ Ивана Колесникова стала спортивная драма «Движение вверх», посвященная событиям Олимпийских игр 1972 года. Актер исполнил главную роль — легендарного советского баскетболиста Александра Белова, который забросил решающий мяч в корзину сборной США.
Для съемок актеров, игравших спортсменов, снабдили специальной обувью, которая добавляла им около десяти сантиметров роста. Это позволяло визуально подчеркнуть высокий рост баскетболистов. Кроме того, Иван Колесников в течение трех месяцев интенсивно тренировался — по два раза в день. Ему необходимо было набрать мышечную массу и подготовиться к спортивным сценам.
После выхода фильма актер продолжал играть в баскетбол с друзьями, однако вскоре получил травму — у него произошел разрыв мениска, после чего он прекратил занятия этим видом спорта.
Исторические проекты и сериал «Первый отдел»Среди исторических проектов с участием Ивана Колесникова также выделяется сериал «Тобол», в основе которого лежат экспедиции, организованные Петром I в Сибири.
Позднее актер снова обратился к теме российской истории, сыграв императора Николая I в сериале 2022 года «Союз спасения. Время гнева». Интересно, что изначально Колесников хотел исполнить роль одного из декабристов. Однако, ознакомившись со сценарием, он решил, что образ императора Николая I окажется более глубоким и сложным.
Настоящим успехом для Ивана Колесникова стал детективный сериал «Первый отдел», который вышел в 2020 году. В этом проекте актер исполнил главную роль — следователя по особо важным делам Юрия Брагина. Его герой — принципиальный и жесткий борец с преступностью — быстро завоевал популярность у зрителей.
Сериал выдержал уже четыре сезона и считается одним из наиболее успешных российских проектов в жанре психологического детектива.
Фильмография Ивана КолесниковаВ разные годы актер принимал участие в следующих проектах:
- 2006 — «Меченосец»;
- 2007 — «Затмение»;
- 2008 — «Колдовская любовь»;
- 2010 — «Институт благородных девиц»;
- 2011 — «Терминал»;
- 2013 — «Поцелуй!»;
- 2018 — «Искушение», «Годунов»;
- 2020 — «Любовь без размера», «Скажи что-нибудь хорошее»;
- 2021 — «Русские горки»;
- 2022 — «Союз спасения. Время гнева», «Петр I: Последний царь и первый император»;
- 2023 — «Хитровка. Знак четырех»;
- 2024 — «Каждый мечтает о собаке», «Тверская. Любой ценой»;
- 2025 — «Арбатские тайны», «Роднина», «Разящий луч».
Участие в шоу «Ледниковый период» и серьёзная травмаВ октябре 2021 года Иван Колесников стал участником телевизионного проекта «Ледниковый период», который выходит на Первом канале. Его партнершей на льду стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина. В январе 2022 года стало известно, что их дуэт занял второе место в проекте.
Однако участие в шоу не обошлось без серьезных испытаний. Во время одной из первых тренировок актер получил тяжелую травму. Он выполнял поддержку вместе с партнершей и в какой-то момент потерял равновесие. Чтобы не уронить фигуристку, Колесников принял удар на себя и упал лицом на лед.
В тот же день у актера были запланированы съемки, поэтому ему пришлось накладывать грим, чтобы скрыть рассечение и кровоподтек. На следующее утро лицо сильно опухло. Врачи диагностировали у Колесникова три перелома лицевой кости. Ему потребовалась операция, которая прошла успешно. Несмотря на травму, актер не отказался от участия в проекте.
Что Иван Колесников говорил о санкцияхАктер также высказывался о ситуации с санкциями и их влиянии на российскую киноиндустрию. По мнению Ивана Колесникова, отечественный кинематограф способен развиваться и без участия западных платформ. Он отмечал, что российская киноиндустрия не должна концентрироваться исключительно на производстве развлекательных проектов.
«Я думаю, если все сделать правильно, мы вполне сможем развить свое кино и без Netflix и всего остального. Главное, не делать упор исключительно на развлекательный контент. Конечно, как говорится, "зритель все схавает", но это неправильная позиция. Рано или поздно все это закончится, все вернется на круги своя. Ничего плохого с кинематографом не случится. Машина уже так навострилась работать, что тяжело что-то испортить», — говорил артист.
Личная жизнь Ивана КолесниковаСо своей будущей супругой Линой Раманаускайте Иван Колесников познакомился во время учебы в Щепкинском училище. По воспоминаниям актера, он сразу обратил внимание на девушку и пригласил ее на прогулку. Уже в тот же вечер он понял, что влюбился, а через несколько дней сообщил матери, что встретил девушку своей мечты.
Роман развивался стремительно, и вскоре молодые люди решили пожениться. На момент свадьбы Ивану было всего 19 лет, однако родители благословили этот союз. Свадебное торжество прошло в кафе «Пироги» на Петровке. Мама актера Мария Колесникова самостоятельно сшила свадебные наряды для молодоженов. Невеста была в платье в стиле Джульетты с высокой линией груди, а жених — в вельветовых брюках и цилиндре.
Однако семейная жизнь поначалу оказалась непростой. Молодая пара жила отдельно и испытывала серьезные финансовые трудности. Чтобы обеспечить семью, Ивану приходилось подрабатывать официантом и барменом. Из-за постоянных бытовых проблем супруги часто ссорились.
«Лина вошла к нам в семью как близкий человек, как дочка моей мамы. Нас тогда очень поддерживали родители. В 2002-м поженились. Правда, вскоре после торжества мы с женой поссорились и на некоторое время разошлись. Но потом встретились на Садовом кольце, поплакали и начали сначала. Осознали, что нам лучше друг с другом, чем раздельно», — вспоминал Колесников.По словам супруги актера, первые несколько лет брака были очень сложными. Она признавалась, что не понимала, как строить семейные отношения, и нередко поддавалась влиянию советов подруг. Иногда это приводило к конфликтам и эмоциональным всплескам.
«Меня все устраивало, а потом приходили какие-то подружки и говорили: "Ты разрешаешь то и се, а это ведет к таким-то последствиям". Я думала: "И правда". Звонила, устраивала истерику. Потом проходит время, и я думаю: "Я что, дура?" Затем прошу прощения. Первые три-четыре года были временем взрывов и бесконечных приходов-уходов, это было очень тяжело», — поделилась жена Ивана.Лина Раманаускайте признавалась, что большую роль в сохранении их брака сыграла мать Ивана — Мария Колесникова. Она поддерживала молодых супругов и помогала им пережить сложный период. Мария Александровна рассказывала, что постоянно убеждала невестку проявлять терпение, а сыну объясняла, как следует вести себя в семейных отношениях.
«Я все время говорила: "Лина, терпи, вы такая хорошая пара. Он еще ребенок, мы все это с Сережей проходили". Я звонила, приходила, а Ване объясняла, что нельзя так с женщиной», — рассказала она.В итоге супругам удалось преодолеть кризис, и с тех пор они не расставались.
Дети Ивана Колесникова
Сегодня Иван Колесников и Лина Раманаускайте воспитывают троих детей. Сам актер шутит, что дома у него настоящее «женское царство», поскольку даже собака в семье — тоже девочка.
Первая дочь, Евдокия, родилась в 2006 году. Спустя семь лет в семье появилась Вера. Осенью 2018 года родилась младшая девочка Лиза. Колесников с юмором рассказывал о семейной жизни.
«У Веры никакого уважения. Она прогоняет меня из постели, бьет меня пятками по голове. Ну это ужасно, я ничего не могу сделать. Пока она «подай-принеси». Иногда, очень редко (я не знаю, что должно произойти), Вера награждает меня поцелуем. Она у нас женщина-вамп», — поделился актер.По словам актера, он надеется, что со временем характер дочери станет мягче.
Смерть отца актераВ апреле 2023 года Иван Колесников пережил тяжелую утрату. Скончался его отец — Сергей Валентинович Колесников. Актер долгое время болел после перенесенного инсульта.
Для Ивана эта потеря стала серьезным ударом, поскольку он всегда считал отца своим главным наставником и близким другом. Пережить сложный период актеру помогли работа и поддержка семьи.
Иван Колесников сейчасВ последние годы Иван Колесников остается востребованным актером кино и телевидения. Его регулярно приглашают в новые телепроекты и полнометражные фильмы.
В начале 2025 года Первый канал представил премьеру сериала «Арбатские тайны» с участием Колесникова. В феврале того же года зрители увидели продолжение детективного проекта «Первый отдел» — вышел четвертый сезон сериала, где актер вновь исполнил роль следователя Юрия Брагина.
В апреле состоялась премьера сериала «Разящий луч», в котором Иван Колесников сыграл главную роль. Его герой — физик Ким Никаноров — оказывается втянут в опасное противостояние между КГБ и ЦРУ.