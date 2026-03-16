«Я очень хочу жить — и я буду жить!»: Первый комментарий Лерчек после страшного диагноза — видео

SHOT: Блогер Лерчек дала первый комментарий Лерчек после страшного диагноза

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Первый комментарий после сообщений о диагнозе «рак желудка IV стадии» и освобождения от домашнего ареста в связи с онкологией дала Валерия Чекалина (Лерчек).





Как пишет телеграм-канал SHOT, она поблагодарила подписчиков за поддержку в непростой период. Ранее СМИ сообщали, что суд приостановил рассмотрение дела Чекалиной из‑за её состояния здоровья, а материалы планируют выделить в отдельное производство.





«Я очень хочу жить — и я буду жить!» — сказала Лерчек.