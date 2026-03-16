«Я очень хочу жить — и я буду жить!»: Первый комментарий Лерчек после страшного диагноза — видео
Первый комментарий после сообщений о диагнозе «рак желудка IV стадии» и освобождения от домашнего ареста в связи с онкологией дала Валерия Чекалина (Лерчек).
Как пишет телеграм-канал SHOT, она поблагодарила подписчиков за поддержку в непростой период. Ранее СМИ сообщали, что суд приостановил рассмотрение дела Чекалиной из‑за её состояния здоровья, а материалы планируют выделить в отдельное производство.
«Я очень хочу жить — и я буду жить!» — сказала Лерчек.
По данным издания, Валерия сейчас почти не может передвигаться на фоне метастазов. Заявляется о поражении костей свода черепа, переломе двух позвонков и обнаружении новой опухоли в мозге. Также сообщается, что она проходит курс химиотерапии.