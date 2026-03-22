Порошок на столе, женские наряды в гардеробе и обвинения в ЛГБТ-пропаганде*: что скрывает Алексей Жидковский за распущенными волосами?
Блогеру, известному миллионам подписчиков по эпатажным образам, острым высказываниям и бьюти-советам, Алексею Жидковскому 15 марта исполняется 30 лет. Этот скандальный персонаж прошёл непростой путь: от обеспеченного петербургского подростка до статуса одной из самых противоречивых фигур российского интернета. Подробнее о жизни эпатажной звезды сети читайте в материале «Радио 1».
ДетствоАлексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)
Алексей Жидков (псевдоним — Жидковский) появился на свет 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге. Его родители — Наталья и Роман Жидковы — были людьми обеспеченными. Отец занимался строительством, а мать работала учителем русского языка. Мать будущей знаменитости была женщиной доброй и заботливой, в то время как отец был человеком суровым и взыскательным по отношению к своему сыну.
Брак родителей распался, когда Алексею было 4 года. Позже у мамы появились младшие брат и сестра. В начальных классах Лёша был обычным мальчиком, не доставлявшим хлопот ни учителям, ни родителям. С наступлением переходного возраста всё стало по-другому. Молодой человек начал общаться с сомнительной компанией, где употребление спиртных напитков и посещение вечеринок были обычным делом. Начались проблемы в школе, неуспеваемость по предметам.
Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)
Алексея перевели в другую школу, где начались его эксперименты с внешностью. Привычный публике вид Жидковского сложился постепенно. Алексей делился с журналистами, что одной из причин, побудивших его создать яркий образ, было то, что родители не уделяли ему достаточно внимания. Мальчику нравились красивые вещи, ухоженное лицо, после к уходовым средствам добавилась и косметика.
«У меня семья свободных правил. Я думаю, они же видели, что мне нравятся красивые сумочки, красивые вещи. Это всё было органично и постепенно. Потом я подумал: «Ну подкрашусь чутка, чего уж», — рассказывал Алексей на проекте «Пушка».
Популярность в интернете
Стоит заметить, что внешний вид блогера — не самое интересное в его контенте. Алексей начал записывать короткие видео еще в 17 лет, и уже тогда его высказывания были весьма интересными. Сейчас же Жидковского любят за его «острый» язык и предельную откровенность со зрителем.
«Мой первый ролик был, когда я готовился к каким-то школьным экзаменам и просто снял видео, крик души, на десять секунд. Там был диалог из серии “С куры по зерну, весь двор в говне”. И мои друзья стали отмечать своих друзей, те друзья других друзей, и как-то оно так разошлось», — делился в одном из интервью Жидковский.
Алексей Жидковский не считает себя блогером. Он ведёт свой аккаунт в Instagram* как личный дневник, где делится с подписчиками своими мыслями и чувствами. На страницу Алексея подписано более 2,9 миллионов человек. В своих видео он продолжает давать бьюти-советы и снимать забавные видео.
Кроме того, в 2020 году Жидковский был удостоен награды «Премия Рунета» в категории «Персона года». А в сентябре 2021 года в Московском доме книги прошла презентация его книги «Жизнь одна — подумай, а!».
Личная жизнь и ориентация
Алексей характеризует свою личную жизнь как «запутанную и непонятную». Жидковский не раскрывает свою сексуальную идентичность, хотя в своих интервью он упоминал о своей первой влюблённости в девушку в период полового созревания. Он никогда не был замечен в романтических отношениях с представителями мужского пола**. Среди близких друзей Алексея преобладают в основном девушки.
«Что в паспорте, то и в жизни. Я отношусь к мужской части населения. По поводу «он» и «она»: мне почему-то всегда смешно говорить о себе в женском роде. Не знаю, почему это вызывает у меня такой истошный смех, но вот веселит, и всё... Не списывайте это на биполярное расстройство, гендерную дисфорию или еще что-то. Для всех «переживающих» отвечаю: я прекрасно отдаю себе отчет в собственной половой принадлежности», — цитирует слова Жидковского издание woman.ru.
Когда его спрашивают о перспективах создания семьи, он говорит, что пока не чувствует себя готовым к такой серьёзной ответственности. Сейчас его основная цель — достичь финансовой независимости, а уже потом можно будет думать о семье и детях.
Скандалы один за другимЖидковский не раз оказывался в центре громких скандалов. Летом 2020 года другой известный блогер Андрей Петров (также известный как Милана Петрова) обвинил Алексея в употреблении запрещённых веществ, опубликовав фото, где Жидковский запечатлён рядом со столом с подозрительными следами порошка . Ответ не заставил себя ждать: блогер заявил, что Петров стремится нажиться за его счёт, искажая факты, а следы на столе — не что иное, как трещины.
Но настоящая буря разразилась в апреле 2025 года, когда блогера пригласили в качестве чтеца на «Тотальный диктант» в один из московских частных колледжей. Жидковский явился в привычном образе — с макияжем и распущенными волосами — и зачитывал произведение Марины Москвиной «Дорога лебедей». Организаторы даже вручили ему грамоту «За вклад в развитие русского языка».
Реакция общественности последовала незамедлительно. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить выступление Жидковского на предмет пропаганды ЛГБТ** среди несовершеннолетних.
«Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — заявил Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала произошедшее вызовом «здравому российскому общественному большинству»: «Перед учащимися выступила публичная персона с ярко выраженным образом трансгендера, что называется, "в боевой раскраске". Что это может быть, как не пропаганда?». Виталий Милонов в эфире «Радио России» назвал участие «подобного персонажа» в диктанте оксюмороном и позором. Екатерина Мизулина также возмутилась продвижением «нетрадиционного блогера» в соцсетях и на фестивалях с участием детей.