22 марта 2026, 13:11

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Блогеру, известному миллионам подписчиков по эпатажным образам, острым высказываниям и бьюти-советам, Алексею Жидковскому 15 марта исполняется 30 лет. Этот скандальный персонаж прошёл непростой путь: от обеспеченного петербургского подростка до статуса одной из самых противоречивых фигур российского интернета. Подробнее о жизни эпатажной звезды сети читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Популярность в интернете Личная жизнь и ориентация Скандалы один за другим



Детство

«У меня семья свободных правил. Я думаю, они же видели, что мне нравятся красивые сумочки, красивые вещи. Это всё было органично и постепенно. Потом я подумал: «Ну подкрашусь чутка, чего уж», — рассказывал Алексей на проекте «Пушка».

Популярность в интернете

«Мой первый ролик был, когда я готовился к каким-то школьным экзаменам и просто снял видео, крик души, на десять секунд. Там был диалог из серии “С куры по зерну, весь двор в говне”. И мои друзья стали отмечать своих друзей, те друзья других друзей, и как-то оно так разошлось», — делился в одном из интервью Жидковский.

Личная жизнь и ориентация

«Что в паспорте, то и в жизни. Я отношусь к мужской части населения. По поводу «он» и «она»: мне почему-то всегда смешно говорить о себе в женском роде. Не знаю, почему это вызывает у меня такой истошный смех, но вот веселит, и всё... Не списывайте это на биполярное расстройство, гендерную дисфорию или еще что-то. Для всех «переживающих» отвечаю: я прекрасно отдаю себе отчет в собственной половой принадлежности», — цитирует слова Жидковского издание woman.ru.

Скандалы один за другим

«Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — заявил Слуцкий.