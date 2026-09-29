День единства 30 сентября: как Россия отмечает воссоединение с Донбассом и Новороссией
30 сентября в России отмечают День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Памятная дата посвящена событиям 2022 года и объединяет исторические, культурные и общественные инициативы. В 2026 году праздник проходит в рамках Года единства народов России. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда отмечают День воссоединения новых регионов с РоссиейПамятную дату отмечают ежегодно 30 сентября. Она посвящена вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в 2022 году.
С 2023 года дата закреплена на федеральном уровне. Федеральный закон о внесении изменений в статью 1.1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России» установил День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Госдума приняла документ 19 сентября 2023 года. За инициативу депутаты проголосовали единогласно. Совет Федерации одобрил закон 25 сентября того же года.
В пояснительной записке к документу отмечается, что 30 сентября войдёт в новейшую историю России как день принятия новых субъектов в состав страны. Авторы инициативы связали это событие с исторической общностью народов, проживающих на этих территориях, и с волеизъявлением жителей.
Значение памятной датыВ российской официальной трактовке воссоединение стало возвращением миллионов людей домой и восстановлением исторической справедливости. Донбасс и Новороссия занимают важное место в общей истории, культуре и промышленном развитии страны. На этих землях развивались крупные производственные центры, формировались трудовые традиции, создавались культурные связи между регионами. Праздник напоминает о единстве народов России, общей памяти и ответственности за будущее страны.
В 2026 году тема единства получает особое звучание. Год единства народов России призван подчеркнуть связь разных регионов, уважение к языкам и культурам народов страны, сохранение семейной и исторической памяти. Организаторы памятных мероприятий предлагают уделять внимание не только торжественным церемониям. Важной частью даты называют помощь жителям, развитие гуманитарных проектов, поддержку семей, историческое просвещение и укрепление связей между регионами.
Как в России отмечают 30 сентябряКо Дню воссоединения в российских городах проводят концерты, уроки мужества, выставки, встречи с ветеранами и общественными деятелями. Учреждения культуры и образования готовят тематические программы, посвящённые истории Донбасса и Новороссии. В оформлении городских пространств, школ, молодёжных центров и учреждений культуры используют тематические плакаты и макеты наружной рекламы. Главная идея таких материалов — единство страны, общая историческая судьба и поддержка жителей новых регионов.
Особое место занимают добровольческие инициативы. Волонтёры помогают людям с доставкой продуктов, лекарств и средств гигиены, содействуют в восстановлении документов, работают в больницах и госпиталях. Подобные акции подчёркивают практический смысл памятной даты и участие граждан в жизни регионов.
Мероприятия в Музее Победы30 сентября Музей Победы на Поклонной горе проведёт программу «Наша земля — наши люди». Её приурочат ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
В этот день музей увековечит имена участников специальной военной операции на мемориальной стене Героев Российской Федерации. Новые имена торжественно внесут на пилоны «Аллея Славы. Герои Российской Федерации» в экспозиции «СВО. Zащитники Отечества».
В церемонии примут участие сотрудники Музея Победы, кадеты и почётные гости. Музей находится в Москве по адресу: площадь Победы, дом 3, на Поклонной горе.
Волонтёрская помощь жителям новых регионовК памятной дате приурочили работу добровольческих объединений. «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота» направили 125-й отряд волонтёров в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Активисты продолжат адресную поддержку местных жителей. В их задачи входят доставка гуманитарной помощи, лекарств и предметов первой необходимости. Добровольцы помогают людям восстанавливать утраченные документы и участвуют в работе больниц и госпиталей.
С 30 марта 2022 года отряды «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» находятся на Донбассе и освобождённых территориях. Участники проектов организуют донорские акции, помогают мирным жителям и регулярно доставляют гуманитарные грузы российским военнослужащим.
День единства и общей памятиДень воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией занимает важное место в календаре памятных дат страны. 30 сентября напоминает о связи поколений, общих культурных корнях и необходимости сохранять историческую память.
В 2026 году праздник объединяет торжественные церемонии, просветительские встречи, культурные программы и добровольческие проекты. Такой подход помогает наполнить памятную дату конкретными делами, вниманием к людям и поддержкой регионов.