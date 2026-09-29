29 сентября 2026, 14:19

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

30 сентября в России отмечают День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Памятная дата посвящена событиям 2022 года и объединяет исторические, культурные и общественные инициативы. В 2026 году праздник проходит в рамках Года единства народов России. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда отмечают День воссоединения новых регионов с Россией Значение памятной даты Как в России отмечают 30 сентября Мероприятия в Музее Победы Волонтёрская помощь жителям новых регионов День единства и общей памяти

Когда отмечают День воссоединения новых регионов с Россией

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Значение памятной даты

Как в России отмечают 30 сентября

Фото: iStock/vejaa

Мероприятия в Музее Победы

Волонтёрская помощь жителям новых регионов

Фото: официальный сайт «Единой России» @https://er.ru/)

День единства и общей памяти