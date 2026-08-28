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В Донецке под контролем подмосковных специалистов восстановили детский сад

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Ленинском районе Донецка завершили комплексный ремонт детского сада. Площадь здания превышает 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Детсад, не ремонтировавшийся с 1970‑х годов, прошёл комплексную модернизацию: полностью обновлена инфраструктура, благоустроена прилегающая территория, созданы современные условия для пребывания 188 воспитанников.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Качество восстановления на каждом этапе контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором. Но это говорит только об одном – мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете всё правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде», – обратился к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Устаревшие аварийные конструкции демонтировали, стены усилили, заменили кровлю, оконные и дверные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений. Отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и вентиляцию полностью обновили. Также в здании смонтировали современные системы безопасности – пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение и контроль доступа.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В ходе реконструкции бережно восстановили историческую входную группу с лепниной. Это позволило сохранить первоначальный архитектурный облик здания. В интерьерах выполнили декоративное оформление: на стенах разместили изображения животных, птиц и природных мотивов.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рамках благоустройства территории дошкольного учреждения обустроено девять прогулочных площадок – по одной для каждой возрастной группы. Установлены павильоны и игровые комплексы, оборудованы безопасные зоны для прогулок.
Лора Луганская

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