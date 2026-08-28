В Донецке под контролем подмосковных специалистов восстановили детский сад
В Ленинском районе Донецка завершили комплексный ремонт детского сада. Площадь здания превышает 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Детсад, не ремонтировавшийся с 1970‑х годов, прошёл комплексную модернизацию: полностью обновлена инфраструктура, благоустроена прилегающая территория, созданы современные условия для пребывания 188 воспитанников.
Качество восстановления на каждом этапе контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором. Но это говорит только об одном – мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете всё правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде», – обратился к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Устаревшие аварийные конструкции демонтировали, стены усилили, заменили кровлю, оконные и дверные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений. Отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и вентиляцию полностью обновили. Также в здании смонтировали современные системы безопасности – пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение и контроль доступа.
В ходе реконструкции бережно восстановили историческую входную группу с лепниной. Это позволило сохранить первоначальный архитектурный облик здания. В интерьерах выполнили декоративное оформление: на стенах разместили изображения животных, птиц и природных мотивов.
В рамках благоустройства территории дошкольного учреждения обустроено девять прогулочных площадок – по одной для каждой возрастной группы. Установлены павильоны и игровые комплексы, оборудованы безопасные зоны для прогулок.