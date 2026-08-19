Один человек погиб и девять пострадали в результате украинских атак на ДНР
За сутки от атак ВСУ по Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель, ещё девять пострадали. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Жертвой украинской агрессии на трассе Р-280 в Мангушском муниципальном округе стал водитель микроавтобуса. В Красноармейске с ранениями различной степени тяжести госпитализировали двух мужчин и женщину. Кроме того, шесть человек пострадали от ударов по Центрально-Городскому району Горловки.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.В результате атак повреждения получили пять жилых домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, восемь автобусов, грузовой и два легковых автомобиля, добавил глава ДНР.