Александр Незлобин публично унизил родную мать, пошел работать в такси и сожалеет, что еще не стал иноагентом. Как на самом деле он живёт в США
Бывший участник шоу Comedy Club Александр Незлобин на своих концертах иронизирует над собственной «никчёмностью» и тем, что его будто бы «забыли» включить в какие-либо запрещённые списки. О том, скрывается ли за шутками комика настоящая обида и действительно ли он рискует пополнить реестр иноагентов, расскажет «Радио 1».
До сих пор ни в чём не обвинили по законуБлогер Сорян, известный также как Сурен Каграманов, опубликовал в своём Telegram-канале пост с отрывком выступления Александра Незлобина, записанного два месяца назад. Комик с 2022 года не проживает в России и в своих стендап-номерах регулярно шутит о трудностях жизни на чужбине. В одном из выступлений он откровенно заявил, что, видимо, не является настолько значимой фигурой в юморе, чтобы кто-то из властей обращал на него внимание.
«На мне-то нет до сих пор никакой уголовки. На мне даже иноагентства нет, понимаете?» — с иронией заявил Александр Незлобин в своём стендап-выступлении.Комик ехидно предположил, что его не признали иностранным агентом, потому что он выглядит как коренной русский.
Самый «неуклюжий» комикПублика полностью поддержала самооценку Незлобина. Некоторые и вовсе признались, что слышат его имя впервые. В комментариях под постом с его стендап-выступлением на YouTube-канале остряка открыто называют самым неудачным и невзрачным комиком за всю историю Comedy Club.
«Самый неудачный из Comedy Club. Я его всегда называл — неуклюжий комик», «Самый несмешной комик», — пишут в соцсетях.Некоторые пользователи посоветовали юмористу проявить инициативу и самостоятельно обратиться в Минюст с просьбой присвоить ему статус иноагента. Другие же призвали не вестись на провокации. По их мнению, Незлобин своими высказываниями намеренно пытается задеть российские власти, чтобы наконец попасть хоть в какой-нибудь «чёрный список». А это, в свою очередь, открыло бы ему доступ к иностранным пособиям, грантам или даже ускоренной процедуре получения американского гражданства.
Пока же ему приходится довольствоваться общей очередью, без всяких преференций. Блогер Сорян в своём посте предположил, что причина, по которой Незлобин до сих пор не пополнил ряды иноагентов, кроется в банальной удаче.
«Мне и самому иногда странно, когда не видишь в списках тех, кто разъезжает с концертами по недружественным странам, поддерживает других иноагентов, играет с ними на одной сцене и состоит в одних чатах», — написал он.Сорян упомянул Аллу Пугачёву, Дмитрия Назарова и Чулпан Хаматову — им тоже пока не дали статус иноагентов. Но, скорее всего, этот порядок вещей, по мнению комментаторов, долго не продержится. Интернет-пользователи рассуждают: если кто-то, как Незлобин, будет открыто желать русским смерти или высказываться в подобном духе, власти просто не смогут это проигнорировать.
Нытьё о горькой долеСтендапер не упустил возможности пожаловаться: его, оказывается, уже второй раз закидывает в гущу мировых событий. Первый раз — в России, после начала спецоперации. Тогда Незлобин с женой решили перебраться в Америку. Крах иллюзий о «миролюбивой Америке» — не единственная проблема, с которой столкнулись беглые эмигранты Незлобины. «Мастер переезда», как его назвала супруга, на своем опыте убедился, что всё не так гладко. Но это не единственная сложность: на Западе жизнь оказалась непростой, и всего приходится добиваться самостоятельно. В одном из интервью комик рассказывал, что условия жизни в США оказались жестче: нет того комфорта, который был в Москве, хуже сервис.
«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — приводит слова Незлобина издание News.ru.В России у него было и имя, и достаток. Всё рухнуло после 24 февраля 2022 года. Комик не только выступил против СВО, но и открыто поддержал украинскую армию, агитируя переводить деньги на помощь ВСУ. Более того, Незлобин попытался организовать европейский гастрольный тур с целью финансирования украинских боевиков. В списке были Лондон, Рига, Таллин, Берлин, Краков. Однако задумка не воплотилась в жизнь из-за того, что билеты не раскупили. Тогда комик попытался переложить вину на организаторов. После эмиграции Незлобин не приезжал в Россию даже с концертами. Однако не прошло и пары лет, как он заговорил о возвращении, выдвинув условия. Одно из них — личная безопасность.
«С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь (в США), это мой дом, меня здесь приняли», — подчеркнул Александр Незлобин в интервью.Впрочем, бывший участник Comedy Club не исключает: в глубокой старости он, возможно, и вернётся. Но пока его планы — осваивать просторы Америки. Зрители уже порядком устали от однотипных шуток юмориста и жалоб на судьбу. На концерты балагура за границей приходит немного людей. Однажды он рассказал, что к нему пришли всего десять человек. В России в лучшие времена он собирал около 2000 зрителей. Тогда за одно выступление ему платили примерно 650 тысяч рублей, а за участие в корпоративах — около полутора миллионов рублей. На Родине у комика осталась больная мать. Родительница тяжело переживает его отъезд. Незлобин сделал бестактное заявление: он не хочет говорить с ней по телефону и не воспринимает её звонки всерьёз.
«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что так они (родственники — прим. ред.) не манипулируют тобой, а тянут тебя с собой пострадать. Она тебе звонит, ревёт и говорит: «Со мной пострадай тоже“», — цинично рассказывал Александр.После этих слов Незлобин окончательно утратил расположение и без того поредевшей после его отъезда аудитории. Комик вместе с женой и дочерью живёт в Сан-Хосе — неофициальной столице Кремниевой долины. Он снимает квартиру за 4000 долларов в месяц и вынужден подрабатывать таксистом.