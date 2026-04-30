Александр Незлобин публично унизил родную мать, пошел работать в такси и сожалеет, что еще не стал иноагентом. Как на самом деле он живёт в США

30 апреля 2026, 18:57

Александр Незлобин (Фото: Инстаграм: @nezlobinofficial)

Бывший участник шоу Comedy Club Александр Незлобин на своих концертах иронизирует над собственной «никчёмностью» и тем, что его будто бы «забыли» включить в какие-либо запрещённые списки. О том, скрывается ли за шутками комика настоящая обида и действительно ли он рискует пополнить реестр иноагентов, расскажет «Радио 1».





Содержание До сих пор ни в чём не обвинили по закону Самый «неуклюжий» комик Нытьё о горькой доле

До сих пор ни в чём не обвинили по закону

«На мне-то нет до сих пор никакой уголовки. На мне даже иноагентства нет, понимаете?» — с иронией заявил Александр Незлобин в своём стендап-выступлении.

Самый «неуклюжий» комик

«Самый неудачный из Comedy Club. Я его всегда называл — неуклюжий комик», «Самый несмешной комик», — пишут в соцсетях.



«Мне и самому иногда странно, когда не видишь в списках тех, кто разъезжает с концертами по недружественным странам, поддерживает других иноагентов, играет с ними на одной сцене и состоит в одних чатах», — написал он.

Нытьё о горькой доле

«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — приводит слова Незлобина издание News.ru.

«С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь (в США), это мой дом, меня здесь приняли», — подчеркнул Александр Незлобин в интервью.

«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что так они (родственники — прим. ред.) не манипулируют тобой, а тянут тебя с собой пострадать. Она тебе звонит, ревёт и говорит: «Со мной пострадай тоже“», — цинично рассказывал Александр.