Песни Пугачевой призвали изъять в пользу государства

30 апреля 2026, 15:13

Бизнесмен Ковалев призвал изъять песни Пугачевой в пользу государства

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм*/alla_orfey)

Песни Аллы Пугачевой, которые ассоциируются с ее образом, нужно изъять у певицы в пользу России как интеллектуальную собственность. Такое мнение выразил бизнесмен и артист Андрей Ковалев.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, хиты Пугачевой можно передать другим талантливым исполнителям. Саму певицу следует предать забвению, считает предприниматель.

«Пугачева допускала оскорбления в адрес президента и народа России и не имеет права на то, чтобы здесь пропагандировалось ее творчество. Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет <…>. Хиты должны быть изъяты в доход государства», — заявил Ковалев.