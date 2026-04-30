Песни Пугачевой призвали изъять в пользу государства

Бизнесмен Ковалев призвал изъять песни Пугачевой в пользу государства
Песни Аллы Пугачевой, которые ассоциируются с ее образом, нужно изъять у певицы в пользу России как интеллектуальную собственность. Такое мнение выразил бизнесмен и артист Андрей Ковалев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, хиты Пугачевой можно передать другим талантливым исполнителям. Саму певицу следует предать забвению, считает предприниматель.
«Пугачева допускала оскорбления в адрес президента и народа России и не имеет права на то, чтобы здесь пропагандировалось ее творчество. Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет <…>. Хиты должны быть изъяты в доход государства», — заявил Ковалев.Он добавил, что и сам с удовольствием исполнял бы некоторые хиты Примадонны. В пример он привел песню из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» за авторством Микаэла Таривердиева.