ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направление
Группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои в Сумской области. Наши силы наносят удары по скоплениям противника в районах Малой Рыбицы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы и Суходола, а также в селах Коренек, Новая Сечь и Хотень. Враг перебрасывает спецподразделения ГУР в Шосткинский район, пытаясь стабилизировать ситуацию.
Белгородская область
В результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Октябрьском пострадали две женщины. В Грайвороне мужчина получил ранения от удара БПЛА по машине. В селе Вознесеновка беспилотник попал в частный дом, ранив 7-летнюю девочку и ее маму. В Шебекино дрон ударил по коммерческому объекту, ранив мужчину.
Харьковское направление
Российские войска продвигаются на Волчанском и Великобурлукском участках по 200-400 метров в день. Наши силы освободили приграничную Шевяковку.
Купянское направление
На Купянском направлении за сутки поступали кадры ударов дронов с обеих сторон. Обстановка остается без существенных изменений.
Славянское направление
Российские подразделения продолжают наступление к западу от Калеников. Бои идут на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка.
Активные бои в районах Гуляйполя
В районах Гуляйполя, Воздвижевки и Терноватого продолжаются интенсивные бои. Противник попытался атаковать через реку Волчья, но его действия оказались неудачными, и он понес значительные потери от нашего огневого воздействия. Уничтожены 7 пикапов, 2 квадроцикла и до взвода личного состава противника.
Запорожский фронт
На Запорожском фронте идут бои в районе Приморского и Степногорска. Женщина, пострадавшая от атаки БПЛА по АЗС в Васильевке, скончалась в реанимации. Также ранена еще одна мирная жительница.
Херсонская область
В Юбилейном Алешкинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранив мужчину. Артиллерийские удары и атаки БПЛА ВСУ пришлись на Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Нечаево и другие населенные пункты региона.
Атака на военный аэродром
Агент Киева собирался запустить два FPV-дрона с гранатами по военному аэродрому в Саратовской области. Он достал из схрона квадрокоптеры, гранаты, детонаторы, 600 грамм взрывчатки и ретранслятор. Осуществить задуманное ему не удалось – мужчину задержали, когда он пытался установить дроны для запуска.
Силы ПВО уничтожили 85 украинских БПЛА над Россией за ночь
Силы ПВО уничтожили 85 БПЛА ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно информации военного ведомства, беспилотные летательные аппараты противника сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областями, акваторией Черного моря, Республикой Крым и Московским регионом.