SHOT: Дроны ВСУ третью ночь подряд пытаются совершить налет на Ленинградскую область
В Ленинградской области третью ночь подряд фиксируют атаку украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, после часа ночи местные жители слышали взрывы в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны уничтожили уже около 20 воздушных целей.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы — ограничения действуют уже около двух часов. Официальной информации о последствиях атаки ВСУ, возможных жертвах или повреждениях на земле пока не поступало.
Ранее сообщалось, что поздним вечером 26 марта российские средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 36 украинских БПЛА над несколькими регионами страны.
