Сотрудники ТЦК преследуют жителей Херсона, используя грязные методы
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) преследуют мужчин в Херсоне, применяя грязные методы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об этом в интервью РИА Новости.
Он отметил, что людей выдергивают из их домов и ищут адресно.
«Мужчин буквально выслеживают», — подчеркнул Сальдо.
По его словам, на фоне таких действий гуманитарная помощь выдается ограниченно и используется как инструмент контроля. Местное население наблюдает за происходящим и понимает ситуацию.
