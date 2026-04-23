Более 700 прилётов, оценка конфликта Сырским и условия переговоров Путина и Зеленского: последние новости СВО на 23 апреля
Более 700 прилётов за сутки, ожесточённые бои на подступах к Славянску и новые атаки беспилотников в тылу — ситуация в зоне СВО развивается стремительно. На фоне этих событий звучат заявления о возможном расширении конфликта и обсуждаются многомиллиардные решения Запада. Самые свежее и последние новости о спецоперации читайте в материале «Радио 1».
ВС РФ продолжают наступление на Славянском направлении
Славянское направление стремительно накаляется. В Донецкой Народной Республике идут тяжёлые бои за Рай-Александровку — точку, которую называют ключом к дальнейшему продвижению к Николаевке, которая, в свою очередь, является северными воротами в Славянск и восточными — в Красный Лиман.
По последним новостям, российский силы постепенно выдавливают украинский подразделения. Одновременно в Красном Лимане у ВСУ остаётся около одного укрепрайона, а в Купянске идёт зачистка кварталов — речь уже идёт о финальной стадии. Всё это усиливает ощущение, что бои за Славянск могут начаться значительно раньше, чем ожидалось.
Удары ВС РФ: сводка Минобороны
В настоящее время в рядах ВСУ фиксируются ощутимые потери техники и личного состава. За сутки, по данным Минобороны РФ, уничтожены два американских БТР М-113, бронемашина «Казак», три артиллерийских орудия и более 200 военнослужащих.
«Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в МО РФ.
Отдельный эпизод — уничтожение РСЗО RM-70 Vampire в районе Старорайского. Удар нанёс российский БПЛА «Ланцет».
При этом всё заметнее роль беспилотников: по словам военного с позывным «Карта», с начала апреля поражено свыше ста складов и точек снабжения. Дроны отслеживают маршруты, находят технику «на подвозе» и передают координаты для ударов. Такой подход постепенно подрывает логистику украинский сил и усложняет их оборону.
Массированный удар по объектам Украины
Минувшая ночь стала одной из самых интенсивных за последнее время в ходе СВО. Российский силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины — использовались ракеты и беспилотники.
Основной удар пришёлся на Днепропетровск. Сообщается о серьёзных разрушениях инфраструктуры, задействованной ВСУ. Одновременно поражена портовая инфраструктура Чёрного моря — повреждены склады, причалы и оборудование.
Особенно жёсткой остаётся ситуация в Запорожье. По данным мониторинга, за сутки зафиксировано более 700 прилётов — включая «Искандеры», Х-59, РСЗО и беспилотники. Удары, как утверждается, наносятся по местам концентрации украинский сил, готовящихся к возможному наступлению.
Главком ВСУ Сырский оценил ситуацию в зоне СВО
На фоне происходящего звучат всё более резкие заявления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после инспекции сделал жёсткую оценку ситуации.
«Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину», — заявил он.
При этом, по последним новостям, на ряде участков стороны действуют осторожно из-за высокой активности дронов. Однако это не мешает российский подразделениям продвигаться — в том числе в лесных массивах и на подступах к важным населённым пунктам.
Атака беспилотников на российские регионы
Ситуация остаётся напряжённой не только на линии фронта. В разных регионах Россия фиксируются атаки БПЛА.
В Самаре беспилотник повредил жилой дом: разрушения получили около трёх квартир, пострадали верхние этажи, есть раненые. На фоне угрозы временно ограничивал работу аэропорт Курумоч.
В районе Кстово Нижегородской области сработала ПВО — жители сообщали о серии взрывов, от которых дрожали окна. Ограничения вводились и в аэропорту Нижнего Новгорода.
В Севастополе сбиты три украинский беспилотника, гражданская инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала.
После атаки дронов в Туапсе зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе — уровень бензола, ксилола и сажи оказался выше нормы в два-три раза. Жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице.
Евросоюз снова профинансировал Украину
Пока продолжается спецоперация, на международном уровне принимаются решения, способные повлиять на её ход. Евросоюз согласовал выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро: около 60 млрд планируется направить на вооружение, ещё 30 — на бюджет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с резким заявлением:
«Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре «работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм».
По его словам, возбуждено более 180 уголовных дел против священнослужителей.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
Несмотря на интенсивность СВО, тема переговоров остаётся в повестке. В Кремле подчеркнули: встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при конкретном результате.
«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия также заявляет о готовности к диалогу с представителями США, однако сроки остаются неопределёнными.
На этом фоне последние новости СВО показывают: боевые действия усиливаются, ставки растут, а развитие событий остаётся максимально непредсказуемым — и именно это заставляет следить за происходящим до самого конца.