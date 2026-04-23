Командир разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после угроз
Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Самборук уехал в Германию после угроз от родственников пропавших без вести военных из его подразделения. Сейчас он находится в своей квартире во Франкфурте-на-Майне. Об этом пишет РИА Новости.
По информации силовых структур, родные солдат отправили офицеру десятки сообщений в личные аккаунты в соцсетях. Люди требовали объяснить судьбу военнослужащих, связь с ними исчезла. Источник уточнил, что отъезд Самборука вызвал вопросы о состоянии части. По его оценке, такой шаг говорит о возможной утрате боеспособности 53-го разведбата.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
