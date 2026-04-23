Российские БПЛА уничтожили более ста полевых пунктов хранения ВСУ
Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Карта» заявил, что с начала апреля расчеты беспилотных систем поразили в Харьковской области свыше ста полевых складов и точек выгрузки ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, удары пришлись по местам хранения горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Воздушная разведка следит за маршрутами снабжения и быстро находит технику на подвозе. После обнаружения операторы поражают автомобили и роботизированные тележки. Во время сопровождения колонн дроны вскрывают площадки временного складирования и передают координаты ударным расчетам. Для атак бойцы применяют осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы. «Карта» добавил, что такие действия каждый день лишают украинские подразделения части ресурсов и осложняют оборону.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
