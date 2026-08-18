18 августа 2026, 14:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

День фронтовой собаки ежегодно отмечают в России 19 августа. Служебные псы ищут мины и взрывчатку, обследуют разрушенные здания, помогают спасателям находить людей под завалами и сопровождают бойцов на опасных участках. Там, где техника не может пройти или теряет время, на помощь приходит собачий нюх. От подготовки животных и работы кинологов нередко зависят жизни военнослужащих и мирных жителей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание День фронтовой собаки в России: почему дата важна Собаки ищут мины там, где техника не справляется Гард помог обнаружить мины на дороге в ЛНР Бандит и Ярый: добровольцы на опасных участках Как собаки проверяют блиндажи и разрушенные дома Лабрадор Сарделя помогает искать людей Как готовят служебных собак для работы в зоне СВО Ветеринарно-тактическая медицина и помощь раненым животным Военные спасают животных и ищут им новый дом

День фронтовой собаки в России: почему дата важна

Фото: iStock/victorass88

Собаки ищут мины там, где техника не справляется

Фото: iStock/SimoneN

Гард помог обнаружить мины на дороге в ЛНР

Бандит и Ярый: добровольцы на опасных участках

Фото: iStock/Ralf Geithe

Как собаки проверяют блиндажи и разрушенные дома

Фото: iStock/hxdbzxy

Лабрадор Сарделя помогает искать людей

Как готовят служебных собак для работы в зоне СВО

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Ветеринарно-тактическая медицина и помощь раненым животным

Военные спасают животных и ищут им новый дом