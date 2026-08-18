День фронтовой собаки 19 августа: как четвероногие бойцы ищут мины, спасают людей и остаются рядом с военными в зоне СВО сегодня?
День фронтовой собаки ежегодно отмечают в России 19 августа. Служебные псы ищут мины и взрывчатку, обследуют разрушенные здания, помогают спасателям находить людей под завалами и сопровождают бойцов на опасных участках. Там, где техника не может пройти или теряет время, на помощь приходит собачий нюх. От подготовки животных и работы кинологов нередко зависят жизни военнослужащих и мирных жителей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
День фронтовой собаки в России: почему дата важнаСлужебные собаки много лет помогают армии, полиции, спасателям и пограничникам. Во время боевых действий их навыки приобретают особое значение. Четвероногие бойцы находят опасные предметы на дорогах, проверяют здания, участвуют в поисковых операциях и предупреждают людей об угрозе. 19 августа в России вспоминают собак, работавших на фронте в разные исторические периоды. В годы Великой Отечественной войны животные доставляли боеприпасы, вывозили раненых, прокладывали линии связи, искали мины и помогали санитарным подразделениям. Современные служебные псы продолжают эту традицию, но получают более сложную подготовку и современную экипировку.
В зоне специальной военной операции собаки работают рядом с саперами, разведчиками, штурмовыми группами и спасателями. Их используют на территориях, где противник оставил мины, растяжки, самодельные взрывные устройства и замаскированные боеприпасы. Особенно высок риск на дорогах рядом с населенными пунктами, у бывших опорных пунктов и в разрушенных домах.
Собаки ищут мины там, где техника не справляетсяМинно-разыскные собаки помогают инженерным подразделениям обследовать маршруты движения. Животное улавливает запах взрывчатого вещества даже под слоем земли, травы, мусора или строительных обломков. Такой поиск требует выдержки и полного доверия между псом и кинологом. Экс-сотрудник кинологического центра МВД отметил, что ни один «электронный нос», анализирующий состав газа, пока не сравнился по эффективности с хорошо обученной собакой. Приборы важны для работы саперов, но животное быстрее реагирует на сложные запахи и может обследовать труднодоступные места.
Восточноевропейская овчарка Овация служит в инженерно-разведывательной группе. Ее задача — обнаружить взрывчатку до того, как по дороге пройдет военная техника или колонна. Благодаря ее работе саперы обнаружили растяжку на маршруте движения военных. Такая находка позволила предотвратить возможные потери. Во время обследования территорий, оставленных противником, Овация нашла замаскированное взрывное устройство на детской площадке. В одном из сел Черниговской области собака помогла выявить осколочно-фугасные мины. Подобные находки требуют особой осторожности: саперы оцепляют участок, изучают тип боеприпаса и принимают решение о его обезвреживании.
Каждая проверенная дорога снижает риск для водителей, военных патрулей, спасателей и местных жителей. После освобождения населенных пунктов люди постепенно возвращаются домой, дети выходят на улицу, коммунальные службы начинают ремонт. Поэтому разминирование становится одной из ключевых задач.
Гард помог обнаружить мины на дороге в ЛНРМинно-разыскной пес Росгвардии по кличке Гард работал в составе разведывательной группы на территории Луганской Народной Республики. Во время проверки полевой дороги рядом с населенным пунктом он выявил противотанковые и противопехотные мины. Такие боеприпасы часто устанавливают на дорогах, обочинах, тропах и подъездах к зданиям. Визуально заметить опасный предмет удается не всегда. Противник может замаскировать мину ветками, землей, листвой, обломками шифера или бытовым мусором. Собака реагирует не на внешний вид устройства, а на запах взрывчатых веществ. После сигнала животного кинолог останавливает движение и передает информацию саперам. Специалисты проводят дополнительную проверку, определяют границы опасной зоны и обезвреживают находку. Работа идет медленно, поскольку одна ошибка может привести к трагедии. Служебный пес не действует сам по себе. Успех операции зависит от опыта проводника, дисциплины всей группы и правильного маршрута. Кинолог постоянно следит за состоянием собаки, учитывает погоду, ветер, усталость и уровень шума. Жара, дождь, гарь и запах топлива могут осложнить поиск, однако тренировки учат животных сохранять концентрацию в самых разных условиях.
Бандит и Ярый: добровольцы на опасных участкахВ зону СВО с животными отправляются не только штатные кинологические подразделения. Среди добровольцев есть бойцы, приехавшие на фронт со своими собаками. Один из таких примеров — морпех Тихоокеанского флота с позывным Ярый и его пес.
Бандит — помесь овчарки и дворняги. Ярый встретил его восемь лет назад, когда подобрал на улице. Сначала мужчина просто заботился о собаке, затем начал обучать ее поисковой и спасательной работе. Со временем между хозяином и питомцем сформировалась прочная связь, важная для любой службы. Летом Ярый и Бандит отправились добровольцами в десантно-штурмовую группу. Пес работает вместе с хозяином на сложных направлениях. Как и другие участники подразделения, он носит защитное снаряжение. На собаке закрепляют бронежилет весом около 12–15 килограммов. В его карманах могут находиться патроны, гранаты и другие необходимые предметы.
Экипировка защищает животное от осколков и снижает риск травмы, но не делает службу безопасной. Собака испытывает физическую нагрузку, слышит взрывы, чувствует напряжение людей вокруг. Поэтому бойцы уделяют внимание отдыху, воде, питанию и осмотру питомца после каждого выхода. Для фронтового пса человек остается главным ориентиром. Он улавливает интонацию, команды и эмоции проводника. Спокойствие хозяина помогает животному не растеряться даже в обстановке, где вокруг звучат выстрелы и взрывы.
Как собаки проверяют блиндажи и разрушенные домаТехника не всегда может осмотреть блиндаж, подвал или разрушенное строение. Узкие проходы, завалы, лестницы и скрытые помещения ограничивают возможности роботов и тяжелых машин. В таких случаях вперед нередко идут собаки. Пес способен быстро пройти в помещение, проверить углы, проходы и укрытия. Если внутри скрывается противник, животное может подать сигнал проводнику. Эта задача связана с серьезным риском. При встрече с вооруженным человеком собака способна принять на себя первый удар. Ее действия раскрывают позицию противника и дают группе возможность среагировать.
Собаки помогают не только военным. После обстрелов и разрушений они участвуют в поиске людей под завалами. Животное чувствует запах человека через слой бетона, кирпича, земли и древесины. Спасатель направляет собаку в нужный сектор, следит за ее реакцией и отмечает место, где она подала сигнал. Дальше к работе приступают спасатели. Они разбирают завалы вручную или с помощью специального оборудования, стараясь не вызвать повторное обрушение. В таких операциях важна каждая минута. Чем быстрее поисковая группа определит место нахождения человека, тем выше шанс на спасение.
Лабрадор Сарделя помогает искать людейЛабрадора по кличке Сарделя пять лет назад нашел глава севастопольского приюта для собак «Лабрадом» Дмитрий Фролов. Имя питомец получил из-за отличного аппетита, но вскоре проявил и другие качества — внимательность, энергичность и развитые поисковые способности. С Сарделькой работал кинолог. Собаку учили искать и спасать людей в горах и лесах. Такие тренировки развивают выносливость, послушание, умение ориентироваться на местности и правильно обозначать находку. Пес участвовал во множестве операций, в том числе в поисках пропавших детей. Инструктор, занимавшаяся с лабрадором, отправилась добровольцем в Донбасс вместе с собакой. Для поисково-спасательных животных не существует простых задач. Им приходится работать в незнакомой местности, среди обломков, густой растительности, дыма и резких звуков. Сарделя демонстрирует, что важную роль могут играть не только овчарки. Породу выбирают с учетом будущих задач, темперамента и здоровья конкретного животного. Лабрадоры часто проявляют себя в поисково-спасательной службе благодаря дружелюбному характеру, устойчивой психике и хорошему обонянию.
Как готовят служебных собак для работы в зоне СВОПодготовка служебного пса занимает месяцы и годы. Кинологи начинают с оценки здоровья, характера, реакции на людей, громкие звуки и новые предметы. Собака должна сохранять интерес к работе, не бояться транспорта, выстрелов, дыма и незнакомой обстановки. Тренировки проводят в условиях, максимально похожих на реальные. Животных учат выполнять команды при шуме, вспышках, сильных запахах и большом количестве отвлекающих факторов. Собака не должна паниковать из-за громкого звука или резкого движения рядом.
Минно-разыскных псов знакомят с запахами взрывчатых веществ. После обнаружения нужного запаха животное подает установленный сигнал. Оно не должно касаться подозрительного предмета, копать землю или пытаться схватить находку. Кинолог закрепляет это правило во время множества повторений. Поисково-спасательных собак учат находить живых людей в лесу, на открытой местности, в заброшенных строениях и под завалами. Одни псы работают по запаховому следу конкретного человека, другие обследуют территорию и ищут любой человеческий запах. От специализации зависит программа подготовки.
Не менее важна социализация. Пес должен спокойно реагировать на врачей, других животных, незнакомых людей и осмотр снаряжения. На службе животному приходится ездить в машине, находиться в тесных укрытиях, носить бронежилет и выполнять задачи в разное время суток.
Ветеринарно-тактическая медицина и помощь раненым животнымОт качества подготовки и оснащения собак-спасателей зависят судьбы многих людей. Однако сами животные тоже нуждаются в защите и медицинской помощи. В полевых условиях собака может получить осколочное ранение, ожог, травму лапы, обезвоживание или переохлаждение. С 2023 года специалисты Зеленоградского кинологического центра совместно с ветеринарной клиникой развивают проект «Ветеринарно-тактическая медицина и кинология». Его участники обучают собак и помогают кинологам осваивать навыки первой ветеринарной помощи в полевых условиях.
Подготовку прошли около 500 человек. Специалисты изучают, как остановить кровотечение, наложить повязку, защитить рану, оценить дыхание животного и подготовить его к перевозке к ветеринару. Такие знания особенно ценны вдали от стационарных клиник, когда счет идет на минуты. Кинологов обеспечивают ветеринарными аптечками и методическими материалами. В аптечку могут входить перевязочные средства, жгуты, антисептики, средства для защиты лап и другие предметы первой необходимости. Состав подбирают с учетом задач подразделения и рекомендаций ветеринарных специалистов.
После завершения обучения подготовленных собак направляют на освобожденные территории. Там они помогают искать опасные предметы, обследовать здания и участвовать в гуманитарных задачах. Каждый такой выезд требует слаженной работы людей, животных и медицинских специалистов.
Военные спасают животных и ищут им новый домНа освобожденных территориях российские военные нередко встречают брошенных домашних животных. Владельцы могли уехать из опасной зоны, потерять связь с питомцем или не успеть забрать его во время эвакуации. Собаки и кошки остаются без еды, воды и защиты.
Бойцы стараются помочь животным: кормят их, находят временное укрытие, передают волонтерам и приютам. Иногда питомцев вывозят в безопасные регионы, лечат и ищут им новых хозяев. Для многих военнослужащих такая помощь становится важной частью повседневной жизни. Животные поддерживают людей в тяжелой обстановке. Даже короткая встреча с собакой или кошкой напоминает о мирной жизни, доме и семье. Поэтому истории спасения питомцев получают широкий отклик у волонтеров и жителей разных регионов России.
День фронтовой собаки — повод вспомнить не только о боевых задачах служебных животных, но и об ответственности человека перед ними. Псы не понимают причин конфликта, но доверяют проводнику и выполняют команды до конца. Их отвага, верность и выносливость помогают спасать жизни, обнаруживать угрозы и возвращать надежду тем, кто оказался в беде.