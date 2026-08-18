Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.
Информация появилась в 02:28 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших, жертвах или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что украинские военные начали использовать беспилотные летательные аппараты британского производства для нанесения ударов в глубине территории России. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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