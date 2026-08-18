Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву

18 августа 2026, 02:42

Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили шесть БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.