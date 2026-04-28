Европа выдвигает новые ультиматумы Украине, ВС РФ освободили село в ДНР, а в Туапсе полыхает НПЗ: последние новости СВО на 28 апреля
Расширение буферной зоны у границы, бои за новые населённые пункты и неожиданные заявления о наёмниках и европейских планах — ситуация вокруг конфликта остаётся напряжённой и противоречивой. На фоне продвижения российских войск и ударов по технике появляются новые детали о тактике сторон и международном участии в СВО. Подробности – в материале «Радио 1».
Расширение зоны безопасности и бои за Таратутино
Освобождение приграничных территорий остаётся ключевым направлением. Группировка «Север» взяла под контроль сумское село Таратутино, расположенное у стыка Белгородской и Курской областей. Здесь уже закрепились подразделения 34-й гвардейской бригады, несмотря на переброску украинских сил, включая 119-ю бригаду территориальной обороны и 425-й штурмовой полк.
Освобождение села Таратутино в первую очередь способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Устойчивый контроль «Северян» над этим населённым пунктом также позволит нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке трассы Р-45 Сумы – Краснополье – Богодухов.
Одновременно продолжаются бои за Мирополье и Новодмитровку, а в приграничных лесах Шосткинского района ведётся зачистка. За сутки противник потерял более 120 человек и несколько единиц техники.
Ситуация в Донбассе
На севере ДНР под контроль ВС РФ перешло село Ильичёвка (Озёрное), расположенное у Северского Донца. Это открывает путь к дальнейшему продвижению в сторону Кривой Луки и других населённых пунктов. «Южане» продолжают расширять зону контроля, добивая подразделения противника к северо-востоку от славянско-краматорской агломерации.
В самой Константиновке идут активные бои. Штурмовые группы действуют внутри городской застройки, а с флангов формируется полуохват.
Внутри городской застройки идут штурмовые действия в районе цинкового завода, западнее сужаем клешню полуохвата на линии Ильиновка – Долгая Балка, с востока через Новодмитровку просачиваются наши штурмовики и закрепляются на восточных окраинах Константиновки.
Как работают российские операторы БПЛА
Серьёзную роль в продвижении ВС РФ играют беспилотники. Командир роты БПЛА с позывным «Кадет» сообщил РИА Новости, что за сутки расчёты FPV-дронов уничтожили десять пикапов противника в Сумской области.
По его словам, операторы ведут круглосуточную разведку, наносят удары по технике и живой силе, мешая переброске резервов и укреплению обороны. Такая тактика напрямую связана с расширением буферной зоны.
Наёмники и усталость в рядах ВСУ
Появляются и новые свидетельства о внутреннем состоянии украинских подразделений. Пленный военнослужащий Андрей Шалдува, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ, заявил, что командование формирует штурмовые группы из иностранных наёмников, в том числе из Мексики, направляя их на самые опасные участки.
Он также отметил снижение морального духа среди сослуживцев, подчеркнув, что многие не хотят продолжать боевые действия из-за отношения со стороны командования.
Новая тактика ВСУ под Харьковом
В Харьковской области, в селе Землянки, бои сопровождаются жёсткими методами. Сообщается, что украинские пограничники превращают жилые дома в огневые точки и минируют предметы быта.
Перед отходом заминированными остаются даже детские игрушки, что серьёзно осложняет продвижение и создаёт угрозу для мирных жителей.
Украина и Европа: новые ультиматумы
Между тем международный фактор становится всё заметнее. Норвегия и Украина договорились о размещении производства беспилотников. Первые предприятия могут появиться уже летом.
Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии на Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и замминистра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Боев.
На этом фоне звучат и политические заявления. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил территориальные уступки со стороны Киева:
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, затем, надеюсь, мирный договор с Россией. Возможно, часть территории Украины станет вне контроля Киева».
При этом завершение конфликта рассматривается как условие вступления Украины в ЕС.
Ночная атака БПЛА и пожар в Туапсе
Ситуация выходит за пределы линии фронта. В Туапсе после падения обломков беспилотников произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники.
Жители сообщают о продолжительной ночной атаке и работе ПВО. По их словам, в течение нескольких часов слышны взрывы, а в одном из районов зафиксировано возгорание. Официальных данных о пострадавших не поступало.
Картина происходящего остаётся фрагментарной, но объединяет сразу несколько тенденций: усиление боевых действий, рост роли технологий и всё более заметное международное вмешательство.