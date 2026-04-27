Политолог оценил стадию переговоров по Украине

27 апреля 2026, 18:34

Политолог Заббаров: Конфликт на Украине вступает в фазу управляемой эскалации

На сегодняшний день в вопросе переговоров наступил период выхода на обсуждение параметров финального урегулирования. Такое мнение выразил замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Артур Заббаров.





По его мнению, сейчас речь не идёт о тактических паузах или гуманитарных договорённостях. Москва уже неоднократно подчёркивала, что переговоры с украинской стороной имеют смысл только в случае, если речь пойдёт об устранении первопричин конфликта и предоставлении долгосрочных гарантий безопасности.





«В этих условиях вероятность прорыва на переговорном треке в 2026 году остаётся низкой. Скорее, наблюдается переход к модели затяжного торга с элементами военного давления, где переговоры будут возобновляться эпизодически по мере изменения ситуации на земле и внешнеполитической среды», — отметил Заббаров в разговоре с RuNews24.ru.