Украинские БПЛА повредили обелиск «Городу-герою Севастополю»
В Севастополе в результате массированной атаки Вооружённых сил Украины повреждения получил обелиск «Городу-герою Севастополю». Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
Налёт произошёл в ночь на 26 апреля. Сообщается, что профильные службы обследуют обелиск. Территория у памятника оцеплена. Специалисты уже осмотрели площадку на наличие опасных предметов.
Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки различные повреждения зафиксировали на 79 частных домах, 14 объектах предприятий малого бизнеса, шести административных зданиях, больнице и 98 автомобилях. Четверо пострадавших остаются под медицинским наблюдением.
Накануне сотрудник Запорожской АЭС погиб после удара украинского БПЛА.
