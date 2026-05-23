FPV-дуэли в ночном небе на передовой линии и ликвидация узлов управления БПЛА в Запорожье: последние новости СВО на 23 мая
Российские подразделения продолжают планомерное теснение противника с занимаемых рубежей. За прошедшие сутки ударами беспилотной авиации и артиллерии уничтожены укреплённые узлы и пункты управления дронами ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также пресечены попытки вражеских штурмовых групп атаковать передовые позиции ВС РФ. Подробности — в материале «Радио 1».
Уничтожение опорного пункта ВСУ под ХарьковомВС РФ расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Ежедневное продвижение российских военных отодвигает неприятеля от рубежей страны, защищая гражданское население. В борьбе с маневренными группами ВСУ военнослужащие подразделений БПЛА применяют разнообразную ударную беспилотную технику. Расчёты дронов ежедневно поражают бронемашины (включая импортные образцы), склады горючего и боеприпасов, личный состав, срывая переброску резервов и контратаки противника, а также поддерживая наступление штурмовых отрядов.
Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки операторы беспилотников самолётного типа «Молния-2» из состава 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса ВС РФ ликвидировали укреплённый узел с пехотой ВСУ в зоне спецоперации на харьковском направлении. Ведя воздушную разведку, неприятель выдал своё присутствие инженерными работами на позициях. Координаты целей немедленно передали командованию. Принято решение об ударе дроном «Молния-2» с заранее смонтированным осколочно-фугасным зарядом.
Получив задачу, расчёт провёл предполётную подготовку. Спустя несколько минут выполнен пуск аппарата. Полет корректировал разведывательный расчёт для точного поражения. Опорный пункт с живой силой полностью уничтожен. Итогом удара стали сбои в логистике, ротации и инженерно-восстановительных работах боевиков ВСУ, а также падение их активности на этом участке.
Отражение ночных атак тяжёлых гексакоптеров ВСУПодразделения беспилотной авиации 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» эффективно противостоят тяжёлым ударным гексакоптерам ВСУ в тёмное время суток, применяя FPV-дроны. В условиях плохой видимости операторы перехватывают вражеские коптеры, предназначенные для минирования и сброса осколочно-фугасных зарядов на позиции российских частей.
Для работы используются специально оснащённые FPV-аппараты с камерами ночного видения. Обнаружив в небе над линией фронта силуэт или световую сигнатуру неприятельского дрона, российские расчёты поднимаются в воздух на перехват. Ликвидация гексакоптеров достигается прямым столкновением либо воздушным подрывом.
Согласно информации Минобороны РФ, за минувшие сутки на Добропольском направлении обнаружены и поражены четыре неприятельских гексакоптера. Ещё два тяжёлых беспилотника перехвачены до момента старта.
Ликвидация пунктов управления дронами в ЗапорожьеРазведка ВС РФ с помощью БПЛА обнаружила скрытые узлы обороны ВСУ в Запорожской области. Полученные координаты немедленно ушли к батареям 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» для поражения. Артиллеристы эффективно взаимодействовали с операторами беспилотников. После точного удара по укрытиям расчёт самоходки «Мста-Б» вынудил противника ответить: для обнаружения орудий украинские военные использовали группу дронов.
Операторы, продолжая мониторить район цели, установили место взлёта вражеского дрона. Новые ориентиры поступили к орудийному расчёту. Артиллеристы ВС РФ незамедлительно перенастроили прицел, перенесли огонь и накрыли пункт управления БПЛА точным попаданием. Благодаря совместным действиям артиллерии и беспилотной авиации опорные пункты и укрытие операторов дронов противника полностью ликвидированы. Находившаяся на позициях живая сила украинских соединений уничтожена.
Кроме того, минувшей ночью неприятельская пехота пыталась скрытно подойти пешим порядком и нанести удар по одному из российских передовых укреплений в Запорожской области. Действия украинской стороны были замечены, данные о целях незамедлительно переданы расчётам ударных дронов. Операторы совершили точные манёвры и поразили продвигавшиеся группы противника, ликвидировав наступающую живую силу на пути выдвижения.
Параллельно средства воздушной разведки вскрыли вражеские передовые опорные пункты. По полученным координатам расчёты ударных БПЛА нанесли прицельное огневое поражение, полностью разрушив обнаруженные укрытия ВСУ. Результатом применения ударных беспилотников стало уничтожение наступающих подразделений и передовых позиций противника. Личный состав украинских формирований — как находившийся на укреплениях, так и выдвигавшийся для атаки — ликвидирован. Попытка неприятеля штурмовать российские рубежи полностью пресечена.