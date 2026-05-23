В Херсонской области из ноги пострадавшего от удара БПЛА жителя извлекли sim-карту

23 мая 2026, 04:33

В Херсонской области врачи извлекли sim-карту из ноги местного жителя, пострадавшего после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале, публикуя подтверждающие кадры.





Необычную находку сделали медики Скадовской центральной районной больницы (ЦРБ). Сальдо узнал об этом во время визита в медучреждение, которое посетил, чтобы проверить работу персонала, а также пообщаться с врачами и пациентами.



Оказалось, что sim-карта иностранного оператора Vodafone попала в тело жителя Херсонщины как осколок после удара дрона ВСУ. Ее извлекли из ноги пострадавшего прямо перед приездом губернатора. Медики сразу показали, как выглядит обнаруженная частица.





«Все пациенты с такими травмами — жертвы украинских обстрелов и атак БПЛА. Наши врачи работают профессионально и самоотверженно, делая всё возможное для спасения людей», — говорится в материале.