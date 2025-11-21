Хвостатые герои СВО: как кошки и собаки спасают жизни наших бойцов
На передовой в зоне спецоперации бок о бок с российскими военными несут свою нелегкую службу верные четвероногие друзья. Кошки и собаки, оказавшиеся в эпицентре событий, стали для бойцов не просто питомцами, а настоящими товарищами, талисманами и защитниками. Они не только дарят солдатам моменты спокойствия и тепла среди суровых будней, но и спасают их жизни ценой собственных. О том, как братья наши меньшие помогают военным «за ленточкой», расскажет «Радио 1».
Балбес — герой, атаковавший дрон
Пес Балбес, прибившийся к военным, героически погиб, спасая жизни солдат. Когда на позиции залетел вражеский дрон, собака, видя опасность, бросилась на него и схватила зубами, приняв удар на себя. В память о его подвиге бойцы подписали снаряды для ответных ударов его кличкой — «Балбес».
Варя и Донбасс — спасители, предупредившие об атаке
Щенок Варя, так же прибившаяся к сибирским солдатам, спасла их, когда они грузили боеприпасы. Первой заметив вражеский дрон, она громким лаем предупредила солдат, дав им время укрыться. К сожалению, сама дворняжка погибла от осколка. Ее посмертно номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь».
Так же, как и Варя, пес Донбасс, за которым присматривали бойцы из Иркутской области, не раз предупреждал их об опасности. В одну из ночей он услышал приближение беспилотника и поднял тревогу, чем спас жизни шесть человек. Однако сам Донбасс спрятаться не успел. Его похоронили со всеми почестями.
Сармат — разведчик и психолог
Овчарка Сармат была настоящим талисманом для российских военных. Она чуяла дроны за километр, определяла направление угрозы и даже подрабатывала «психологом», внимательно выслушивая солдат. Считается, что противник специально охотился на пса. Сармат погиб, подорвавшись на растяжке. В его честь планируют установить памятник.
Леся — героиня, бросившаяся под пули
Собака Леся, взятая бойцами на попечение, с началом обстрела начала громко лаять. Когда пули уже летели в сторону солдат, она бросилась защищать одного из них, получив тяжелое ранение — осколок оторвал ей часть хвоста. Бойцы выходили Лесю, но вскоре ее жизнь трагически оборвалась при крушении Каховской ГЭС.
Багира — спасенная и верная
Собаку Багиру военные заметили с дрона в зоне СВО — голодную и напуганную. Они приютили и выходили ее, а когда она серьезно заболела, собрали деньги на дорогие лекарства. Теперь Багира стала полноправным членом команды и помогает товарищам на передовой.
Тотоша — маленький талисман
Маленький Тотоша «вступил» в отряд в одном из населенных пунктов. Щенок серьезно заболел, но бойцы не бросили его — выходили, отвезли к ветеринару. Теперь здоровый малыш провожает спасителей на задания.
Мага — командир в камуфляже
Черный кот Мага, которого многие сочли бы вестником несчастья, уже год служит в спецназе, опровергая все предрассудки. Дагестанский доброволец вручил пушистику камуфляжную форму. В ней Мага из ласкового питомца превращается в настоящего «командира», который начинает руководить другими хвостатыми «бойцами». Его главная задача — борьба с грызунами, и с ней он справляется безупречно.
Чевас — талисман из Луганска
Боец Алексей из Луганска обрел верного друга в лице черного котенка Чеваса. Маленький питомец не только стал талисманом, но, как и все коты на передовой, добросовестно несет службу по отлову мышей. Алексей, уезжая в отпуск, не смог оставить котенка на поле боя и забрал с собой домой — настолько сильна оказалась их связь.
Патрон и Гильза — охотники из Башкирии
В батальоне имени Тагира Кусимова носят форму два котенка из Башкирии — Патрон и Гильза. Несмотря на юный возраст, они уже проявили себя как умелые охотники за грызунами, которые доставляют массу хлопот на позициях. Бойцы заботятся о пушистых товарищах, кормят их и очень ценят их вклад в общее дело.
Пуля и Сатурн — защитники с шестым чувством
Кошка Пуля сама пришла к бойцам из безлюдного села и со временем стала верной спутницей командира с позывным Арчи. Однажды она спасла ему жизнь, прыгнув на голову перед разрывом мины. Ее сын Сатурн унаследовал этот дар и мог за километры слышать приближение вражеской техники. Котенок трагически погиб во время обстрела, но память о его подвиге вечно жива.
Гриша — помощник из Подмосковья
Свою лепту в общее дело вносит и кот Гриша из Сергиева Посада, который поддерживает бойцов 237-го полка. Его хозяин, военный с позывным «ДК», передает всем привет.
Истории этих животных — лучшее доказательство того, что на фронте служат по зову сердца. Так же, как эти коты и собаки встали рядом с бойцами, тысячи россиян делают свой выбор, отправляясь добровольцами в зону СВО. Узнать о том, как стать частью этой сплоченной команды, жители Подмосковья могут на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 7777.