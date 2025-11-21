Россия может освободить Красноармейск и Димитров до конца 2025 года
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут завершить освобождение Красноармейска и Димитрова до конца года. По его словам, украинская армия испытывает серьёзные трудности в этих населённых пунктах.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что сообщение об освобождении Купянска уже стало знаковым событием, а следующим подобным моментом станет освобождение Красноармейска и Димитрова. Там продолжаются бои, и ВСУ несут значительные потери.
Дандыкин выразил уверенность, что освобождение этих городов произойдет в 2025 году, подчеркнув серьёзность текущей ситуации на линии фронта.
