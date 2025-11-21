Россия может освободить Красноармейск и Димитров до конца 2025 года

21 ноября 2025, 12:21

Фото:iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут завершить освобождение Красноармейска и Димитрова до конца года. По его словам, украинская армия испытывает серьёзные трудности в этих населённых пунктах.