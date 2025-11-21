Достижения.рф

Россия может освободить Красноармейск и Димитров до конца 2025 года

Фото:iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут завершить освобождение Красноармейска и Димитрова до конца года. По его словам, украинская армия испытывает серьёзные трудности в этих населённых пунктах.



Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что сообщение об освобождении Купянска уже стало знаковым событием, а следующим подобным моментом станет освобождение Красноармейска и Димитрова. Там продолжаются бои, и ВСУ несут значительные потери.

Дандыкин выразил уверенность, что освобождение этих городов произойдет в 2025 году, подчеркнув серьёзность текущей ситуации на линии фронта.

Иван Мусатов

