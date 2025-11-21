Достижения.рф

Эксперт раскрыл стратегическое значение освобождения Купянска от ВСУ

Дандыкин: освобождение Купянска от ВСУ улучшит безопасность в ЛНР
Фото: istockphoto/IherPhoto

Освобождение Купянска в Харьковской области Вооруженными силами России имеет стратегическое значение для безопасности Луганской Народной Республики.



Об этом порталу NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что город служил ключевым логистическим пунктом и укрепрайоном для Вооруженных сил Украины.

«Я считаю, по крайней мере в этом году, освобождение Купянска — это крупнейший успех», — сказал собеседник.

Дандыкин также добавил, что бои за Купянск были очень сложными из-за особенностей местности. Город разделяется рекой Оскол, что затрудняло наступательные действия. Эксперт подчеркнул, что преодоление такого укрепленного рубежа стало возможным благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих.
Никита Кротов

