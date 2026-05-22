22 мая 2026, 08:26

Фото: iStock/Terry Papoulias

Ночная атака беспилотников, продвижение российских подразделений в приграничных районах и серия точечных ударов по позициям ВСУ стали одними из главных событий последних суток. На разных направлениях военнослужащие применяли артиллерию, ударные дроны и системы ПВО, а корректировка ударов велась в режиме реального времени. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Масштабная атака беспилотников и работа ПВО Расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях «Ланцет» против «Града» Удары по украинской инфраструктуре Отражение массированной атак дронов ЗРК

Масштабная атака беспилотников и работа ПВО

Фото: iStock/gorodenkoff



Расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

«Ланцет» против «Града»

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«В данный момент работаем в Запорожской области. Задачи самые разнообразные: вскрытие огневых средств противника, корректировка артиллерии. Также для уничтожения артиллерии противника наводим барражирующие боеприпасы «Ланцет». Враг рьяно пытается нас выявить, поэтому применяем комплекс мер. Постоянно меняем маршруты полета, высоты, точки взлета, посадки и подвоза. Главное правило – все должно находиться под землей, никаких надземных сооружений. Постоянно все маскируем. Мы прикладываем все усилия для безопасности, и пока все попытки врага нас обнаружить тщетны».

Удары по украинской инфраструктуре

«Отработали штатно. Первый выстрел – пристрелочный, вторым легли точно в цель. После подтверждения поражения поступила команда сворачиваться и менять позицию».

Фото: iStock/NKTN

Отражение массированной атак дронов ЗРК

«Противник часто направляет дроны, пытается вести разведку и наносить удары по нашим позициям. Охота за подразделениями идет практически постоянно, мы прикрываем находящихся рядом. В этот раз шли восемь беспилотников роем. Стараются пускать по несколько аппаратов одновременно, чтобы перегрузить систему ПВО. Но благодаря слаженной работе расчета и группы охранения мы успешно отбились. Парни из охранения вовремя заметили угрозу и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по преследующим нас ударным дронам. Это позволило нам оперативно сменить позицию, замаскировать машину и ввести противника в заблуждение. Таким образом, не допустили поражения комплекса и сохранили личный состав».