Масштабная атака дронов, «Ланцет» против «Града» и расширение полосы безопасности: последние новости СВО на 22 мая
Ночная атака беспилотников, продвижение российских подразделений в приграничных районах и серия точечных ударов по позициям ВСУ стали одними из главных событий последних суток. На разных направлениях военнослужащие применяли артиллерию, ударные дроны и системы ПВО, а корректировка ударов велась в режиме реального времени. Подробности – в материале «Радио 1».
Масштабная атака беспилотников и работа ПВО
Первой тревожной новостью стала массированная атака украинских беспилотников по российским регионам. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Под ударом оказались территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Также атаки фиксировались в Московском регионе и Санкт-Петербурге.
Масштаб налета стал одним из самых обсуждаемых событий последних часов, передают в Минобороны РФ. В условиях постоянной угрозы системы противовоздушной обороны продолжают работать в усиленном режиме, отражая удары сразу по нескольким направлениям.
Расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Военнослужащие активно используют буксируемую и самоходную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Артиллеристы работают практически круглосуточно, нанося удары по вскрытым объектам, укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.
Особую роль в этой работе играют расчеты разведывательных БПЛА. Операторы дронов обнаруживают позиции противника, технику и личный состав, после чего координаты мгновенно передаются артиллерийским подразделениям. После получения данных наносится огневое поражение целей. Как подчеркивается, удары приходятся «туда, где враг и вовсе не ожидает».
На кадрах объективного контроля зафиксирована работа расчета 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в составе группировки «Север». Артиллеристы уничтожили минометные расчеты и опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в Сумской области.
Удары наносились с закрытых позиций по данным разведки и операторов беспилотных систем. Корректировка огня велась в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность стрельбы и позволило минимизировать расход боеприпасов.
Отдельно отмечается использование защищенных отечественных средств связи. Передача кадров объективного контроля, видеотрансляций и координация действий ведутся по закрытым каналам связи. Кроме того, в подразделениях применяется отечественный мессенджер с функциями видеозвонков, групповых чатов, аудиоконференций и отправки файлов.
«Ланцет» против «Града»
Сразу на нескольких направлениях российские подразделения беспилотных систем уничтожили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».
На Константиновском направлении расчет БПЛА «Zala – Ланцет» группировки войск «Южная» обнаружил 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ при помощи разведывательного беспилотника «Zala». После передачи координат на командный пункт по цели был применен барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате удара реактивная система была уничтожена.
Похожая операция прошла и в Запорожской области. Разведывательный расчет БПЛА 305-й гвардейской артиллерийской бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» выявил боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» украинских формирований. Координаты оперативно передали расчету «Ланцета», после чего последовал точный удар.
Параллельно операторы БПЛА вскрыли позиции ствольной артиллерии и полевые склады боеприпасов противника. Полученные данные были переданы расчетам ударных дронов.
Командир расчета с позывным «Осетр» раскрыл некоторые детали работы подразделения:
«В данный момент работаем в Запорожской области. Задачи самые разнообразные: вскрытие огневых средств противника, корректировка артиллерии. Также для уничтожения артиллерии противника наводим барражирующие боеприпасы «Ланцет». Враг рьяно пытается нас выявить, поэтому применяем комплекс мер. Постоянно меняем маршруты полета, высоты, точки взлета, посадки и подвоза. Главное правило – все должно находиться под землей, никаких надземных сооружений. Постоянно все маскируем. Мы прикладываем все усилия для безопасности, и пока все попытки врага нас обнаружить тщетны».
В результате серии ударов были уничтожены РСЗО, гаубицы, склады боекомплекта, а также живая сила украинских формирований.
Удары по украинской инфраструктуре
Еще один удар по украинской инфраструктуре был нанесен после работы разведывательного БПЛА, обнаружившего замаскированный пункт управления противника.
Координаты цели передали артиллерийскому расчету 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки «Восток». После получения задачи расчет 122-мм гаубицы Д-30 быстро навел орудие и двумя точными выстрелами уничтожил объект.
Корректировка огня также велась с воздуха в режиме реального времени. Это позволило минимизировать расход боеприпасов и добиться точного поражения.
Старший наводчик с позывным «Старшина» рассказал:
«Отработали штатно. Первый выстрел – пристрелочный, вторым легли точно в цель. После подтверждения поражения поступила команда сворачиваться и менять позицию».
По сведениям российского оборонного ведомства, артиллеристы 68-го армейского корпуса ежедневно срывают логистику противника, уничтожают пункты управления беспилотной авиацией и поддерживают штурмовые подразделения в Запорожской области.
Отражение массированной атак дронов ЗРК
На фоне постоянной активности беспилотников продолжают работать и подразделения противовоздушной обороны. В Запорожской области расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки «Восток» отразил массированную атаку украинских дронов.
Зенитчики уничтожили разведывательные беспилотники типа «Шарк» и «Фурия», а также ударные дроны самолетного типа.
Начальник расчета с позывным «Орел» рассказал о деталях боя:
«Противник часто направляет дроны, пытается вести разведку и наносить удары по нашим позициям. Охота за подразделениями идет практически постоянно, мы прикрываем находящихся рядом. В этот раз шли восемь беспилотников роем. Стараются пускать по несколько аппаратов одновременно, чтобы перегрузить систему ПВО. Но благодаря слаженной работе расчета и группы охранения мы успешно отбились. Парни из охранения вовремя заметили угрозу и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по преследующим нас ударным дронам. Это позволило нам оперативно сменить позицию, замаскировать машину и ввести противника в заблуждение. Таким образом, не допустили поражения комплекса и сохранили личный состав».
По итогам отражения атаки подразделение ПВО полностью сорвало планы противника и обеспечило защиту воздушного пространства в заданном районе.