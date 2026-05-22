На украинских кладбищах захотели установить видеонаблюдение
Криминалитет в Сумах тайно хоронит убитых в преступных «разборках» в могилах националистов. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
На Центральном и Барановском кладбищах планируют установить систему видеонаблюдения. По информации местной полиции, это связано с участившимися случаями «двойных» захоронений: в могилы украинских националистов помещают тела людей, убитых в криминальных разборках. Согласно официальной версии, камеры нужны для предотвращения осквернения могил солдат ВСУ.
По данным источника агентства, такие инциденты участились из-за мести родственников мобилизованных. Они разрушают памятники украинским «офицерам», виновным в гибели их близких.
