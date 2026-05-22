Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА ВСУ увеличилось до четырех
В ночь с 21 на 22 мая ПВО Минобороны успешно уничтожила уже четыре БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Информация о первой паре сбитых дронов появилась в 0:25 по московскому времени, а о последнем — в 04:35. Собянин подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Другие детали в материале не приводятся.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев также предупредил об атаке украинских беспилотников на регион. Он отметил, что в связи с этим на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили движение транспорта.
