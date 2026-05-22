Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА ВСУ увеличилось до четырех

22 мая 2026, 04:47

Собянин сообщил о четырех сбитых на подлёте к Москве БПЛА

В ночь с 21 на 22 мая ПВО Минобороны успешно уничтожила уже четыре БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.