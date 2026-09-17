Массированный удар по объектам ВПК Украины, уничтожение американской гаубицы М777 и работа FPV-дронов: новости СВО на 17 сентября
Минувшей ночью серия ударов пришлась сразу по нескольким направлениям: поражены предприятия украинского ВПК, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также военные объекты и техника ВСУ. Одновременно российские подразделения сообщили об уничтожении пунктов управления БПЛА, складов боеприпасов, артиллерии, HIMARS и транспорта противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Массированный удар по целям
Минувшей ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной отраслей, объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетическая и транспортная инфраструктура в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Пункт управления БПЛА обнаружили после воздушной разведки
В Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили пункт управления беспилотниками самолетного типа. Сначала разведывательный расчет БПЛА выявил активность беспилотников ВСУ и установил место, откуда осуществлялось их управление.
В том же районе разведка обнаружила замаскированные склады с боеприпасами противника. Координаты всех выявленных объектов передали операторам ударных беспилотных летательных аппаратов, после чего по целям нанесли серию точных ударов.
В результате прямых попаданий были уничтожены пункт управления БПЛА и укрытия с боеприпасами. После поражения мест хранения боекомплекта произошли вторичные детонации. Уничтожение пункта управления и складов, как отмечается в сводке Минобороны РФ, нарушило работу беспилотной авиации ВСУ и снабжение боевиков на указанном участке фронта.
Т-80БВМ ударили по скрывавшейся в лесополосах пехоте
Еще один эпизод с применением беспилотной разведки и огневого поражения произошел в Запорожской области. В ходе воздушной разведки было замечено скрытное перемещение боевиков украинского режима в лесополосах. После определения точных координат информация была передана для нанесения огневого удара.
Получив боевую задачу, экипажи танков Т-80БВМ подразделения морской пехоты группировки войск «Восток» выдвинулись на рубеж ведения огня. Танкисты нанесли удары по заданным координатам, поразив скопление живой силы противника.
Для поражения пехоты, укрывавшейся в лесопосадке, применялись осколочно-фугасные снаряды. Согласно представленным данным российского оборонного ведомства, уничтожение сил противника сорвало планы ВСУ по переброске резервов и обеспечило безопасность дальнейших действий российских штурмовых подразделений.
Американскую М777 уничтожили под Дружковкой
Подразделения «Южной» группировки войск продолжают продвижение в населенных пунктах Краматорского района. В районе Дружковки расчет разведывательного БПЛА 17-й артиллерийской бригады обнаружил замаскированную в лесном массиве позицию 155-мм гаубицы М777 производства США.
Курсы вождения машин с ручным управлением прошли 20 подмосковных участников СВО
Для удара по артиллерийской позиции украинских боевиков применили барражирующий боеприпас «Куб-2» и дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. В ходе атаки были уничтожены сама гаубица, ее боекомплект и личный состав расчета.
FPV-дроны лишили ВСУ пикапа и квадроцикла
Операторы подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки продолжают воздушные рейды в прифронтовые населенные пункты противника. Их задачами остаются выявление логистических маршрутов и нарушение снабжения украинских подразделений.
В районе Славянска операторы дронов обнаружили и уничтожили еще две единицы автотранспорта, которые украинские боевики использовали для ротации личного состава на передовых позициях, а также перевозки боеприпасов и материальных средств.
Военный пикап и квадроцикл были сожжены FPV-дронами 1194-го мотострелкового полка. Техника находилась в режиме ожидания неподалеку от одного из логистических маршрутов, после чего по ней внезапно нанесли удары беспилотниками.
В результате атак вместе с транспортом было уничтожено перевозившееся имущество и не менее трех боевиков ВСУ.
«Торнадо-С» поразил HIMARS на Харьковском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по ключевым военным объектам противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. В одном из эпизодов расчет РСЗО «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады уничтожил боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS производства США на Харьковском направлении.
Цель обнаружила воздушная разведка. Пусковую установку зафиксировали укрытой в лесополосе, после чего полученные данные оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона.
Получив целеуказание, расчет «Торнадо-С» прибыл в район выполнения боевой задачи. Военнослужащие перевели боевую машину из походного положения в боевое, навели орудие на цель и произвели пуск 300-мм управляемых реактивных снарядов.
Поражение цели подтвердила разведгруппа при помощи беспилотного летательного аппарата. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, избежав возможного ответного удара.
В ходе проведения СВО расчеты РСЗО «Торнадо-С» работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты противника. В числе таких целей называются огневые позиции, склады боеприпасов и ГСМ.
Одновременно российские подразделения используют разведывательные и ударные БПЛА для поиска пунктов управления, техники, складов и маршрутов снабжения. Полученные с воздуха координаты оперативно передаются расчетам, после чего по обнаруженным объектам наносятся удары.