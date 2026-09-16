Синоптик рассказал о погоде зимой в зоне СВО

16 сентября 2026, 23:53

Синоптик Тишковец: зима в зоне СВО ожидается тёплой и дождливой

Фото: iStock/Mr-Tigga

Зима в зоне специальной военной операции (СВО) будет теплой и с большим количеством дождей, из-за чего на земле ожидается сильнейшая грязевая распутица. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Территория Новороссии окажется в зоне аномального тепла. В феврале температура может быть на три-пять градусов выше нормы, утверждает специалист. Учитывая теплый и влажный сценарий зимы 2026-2027 годов, снег будет выпадать и таять, потому что ожидается нескончаемое количество оттепелей и поступления влажных воздушных масс.



«Погодный фактор в каком-то смысле приостановит интенсивность боевых действий, как на земле, так и в воздухе. Транспорт будет использовать скорость примерно 20% от возможного, а то и вообще никаких передвижений», — отметил Тишковец.