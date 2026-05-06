Мнение про СВО и неудавшаяся карьера политика: где сейчас создатель фильма «Мастер и Маргарита» и сериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко?
7 мая 2026 года 80-летний юбилей отмечает Владимир Владимирович Бортко — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий и политический деятель. Он носит звание народного артиста Российской Федерации и является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Широкой аудитории Бортко известен прежде всего как автор культовых экранизаций классической литературы — «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита», а также как создатель сериала «Бандитский Петербург». О том, как складывалась его жизнь, творческий путь и политическая деятельность — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Бортко: семья и детствоВладимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. Вскоре после его появления на свет семья покинула столицу и переехала в Киев, где прошли детские и юношеские годы будущего режиссера.
Отец Владимира, Владимир Бортко-старший, работал известным театральным режиссером. Он возглавлял Московский театр имени Н. Гоголя, Одесский русский театр, Курский и Волгоградский драматические театры. Мать, Марина Захаренко, служила актрисой Киевского театра имени Ивана Франко.
Оба родителя отличались яркими характерами и принадлежали к творческой среде. Однако семья все равно распалась. Позднее мать Бортко вышла замуж за драматурга Александра Корнейчука. Отношения Владимира с отчимом складывались непросто. Причиной разногласий во многом становились противоположные политические взгляды. Примечательно, что спустя годы сам Бортко не просто изменил позицию, а стал депутатом Государственной думы от КПРФ.
Армия и первая профессия Владимира БорткоВ Киеве Бортко поступил в геологоразведочный техникум. После окончания учебного заведения в 19 лет отправился служить в армию. После демобилизации в 1966 году Бортко вернулся домой. Затем три года работал техником-электриком в организации «Военпроект».
С возрастом менялось и его отношение к будущему призванию. В юности он воспринимал творчество как несерьезное занятие.
«А в армии первым делом пришлось копать канаву. Чем больше я ее копал, тем больше думал: чем же мне заняться в этой жизни, чтобы никогда не пришлось копать канаву? И придумал: лучше всего быть кинорежиссером», — вспоминал он.
Как Владимир Бортко пришел в киноВскоре Бортко поступил в Киевский государственный институт театрального искусства. Получив диплом, начал работать на киностудии имени Довженко. После дипломной короткометражной картины «Доктор» режиссер снял дебютный полнометражный фильм «Канал», посвященный непростой жизни молодых механизаторов.
В конце 1970-х годов Бортко сменил киностудию имени Довженко на «Ленфильм». На новой площадке он представил зрителям фильмы «Комиссия по расследованию» и «Мой папа — идеалист».
Первый успех: «Блондинка за углом»Первую волну широкой популярности Владимир Бортко получил после выхода трагикомедии «Блондинка за углом». В этой картине Татьяна Догилева сыграла энергичную продавщицу, в которую влюбляется интеллигентный, но потерянный астрофизик в исполнении Андрея Миронова. За один год фильм посмотрели 24 миллиона зрителей, после чего режиссер приступил к следующим работам.
Елену Соловей Бортко пригласил в мелодраму «Без семьи» о подкидыше Реми, а также в фильм «Единожды солгав…», где показал перелом мировоззрения художника в эпоху перестройки.
«Собачье сердце» и громкий триумф Владимира БорткоНастоящий большой успех пришел к режиссеру после экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Картина вышла в период заметного роста интереса к творчеству Булгакова. Актерский дуэт Евгения Евстигнеева и Бориса Плотникова зрители восприняли как идеальное воплощение профессора Преображенского и доктора Борменталя.
Особой удачей Бортко считал выбор исполнителя роли Шарикова. Хотя на образ претендовал Николай Караченцов, Владимир Толоконников настолько впечатлил съемочную группу на пробах, что сомнений уже не осталось.
Другие фильмы Бортко и тяжелые 1990-еКараченцова режиссер также не оставил без внимания и снял его в комедии «Удачи вам, господа!». Годом ранее Бортко выпустил драму «Афганский излом», которую высоко оценили критики.
Однако даже эти успехи не спасли режиссера от кризиса 1990-х годов. Владимир Владимирович пять лет оставался без серьезной работы. Он откровенно рассказывал, что на фоне безработицы жил на 100 долларов в месяц, которые выдавал более успешный коллега.
Именно тогда поступило предложение снять сериал «Улицы разбитых фонарей», резко отличавшийся от телефильмов того периода, которые массово копировали мексикано-бразильские форматы.
«Появился фильм, где люди снимались порой в своей собственной одежде, да и весь сериал стоил столько, сколько сейчас выезд на съемку! Но именно этому сериалу зритель поверил. Хотя я снимал его не поэтому, а потому, что умирал от голода. Ни в коем случае не отказываюсь от своей работы, пусть и делал ее под псевдонимом — Худокормов, говорящая такая фамилия», — признавался режиссер.Он добавил, что ему также предложили поучаствовать в 10-секундном ролике с гонораром в 1,5 тысячи долларов. По его словам, все были счастливы, а когда он получил эти деньги, они с женой были безмерно рады, так как до этого буквально голодали.
«Бандитский Петербург», «Идиот» и «Мастер и Маргарита»Позднее Бортко работал над сериалом «Бандитский Петербург», который стал одним из самых известных телепроектов начала 2000-х.
Затем постановщик вернулся к русской классике и создал сериал по роману Федора Достоевского «Идиот». Князя Мышкина в исполнении Евгения Миронова критики называли одной из лучших ролей актера. Лидию Вележеву в образе Настасьи Филипповны поначалу критиковали, однако режиссер отмечал, что споры когда-то вызывала и кандидатура Анны Ковальчук на роль Маргариты.
Экранизацию «Мастера и Маргариты» одни зрители называли канонической и близкой к роману Булгакова, другие считали затянутой и скучной. Параллельно возникали разговоры о мистическом ореоле проекта, якобы принесшем болезни и смерти участникам съемок.
Сам Бортко относился к подобным версиям скептически и воспринимал роман Булгакова прежде всего как произведение о советской эпохе.
«Якобы Басилашвили на съемках потерял голос — не мог говорить за Воланда. Да не потерял он голос, а просто перемерз, простудился. Про Анну Ковальчук тоже нашептывали, что из-за съемок она развелась. Но она развелась еще до того, как начала работать у меня», — подчеркивал постановщик.При этом Бортко упомянул странное совпадение: когда олигарх Владимир Гусинский выделил деньги на фильм и начались пробы, его арестовали, из-за чего производство приостановилось. Позже режиссеру снова предложили заняться этой картиной, чему он был очень рад.
Театральные постановки Владимира БорткоСвои силы режиссер пробовал и в театре. В 1993 году он поставил «Царя Эдипа» в петербургском Эрмитажном театре. В 2010 году выпустил спектакль «Молот ведьм» на сцене «Балтийского дома».
К античной классике, переосмысленной в XX столетии, Бортко вновь обратился в 2021 году, представив постановку «Я/МЫ Антигона». Этот спектакль стал своеобразным продолжением его первой театральной работы.
Политическая карьера Владимира БорткоВ молодости Владимир Бортко считался убежденным противником коммунистов и советской власти. Позднее его взгляды кардинально изменились. С 1983 по 1991 годы он состоял в КПСС, а после распада СССР вступил в КПРФ под руководством Геннадия Зюганова.
Бортко дважды избирали депутатом Государственной думы Российской Федерации — в 2011 и 2016 годах. На этом посту он неоднократно выступал с резкими и спорными заявлениями. В 2012 году режиссер участвовал в словесном «Поединке» с Владимиром Жириновским. Большинство зрителей поддержало позицию Бортко по вопросу революции 1917 года.
Год спустя постановщик стал одним из инициаторов «антипиратского закона», а затем выступил соавтором более чем 40 поправок к различным законопроектам.
Через три года после переизбрания в Государственную думу Бортко выдвинул кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. Несмотря на поддержку многих представителей КПРФ, в августе 2019 года он отказался от участия в кампании и фактически завершил политическую карьеру.
«Я никогда не советовался с партией по этому поводу, не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание за самовольный поступок», — отмечал режиссер.Позднее он говорил в интервью, что реальных шансов на победу у него не было. Бортко философствовал, что пришел играть в футбол, а ему предлагали играть в «подкидного дурака», становиться которым он не собирался. Точную причину своего политического ухода режиссер так и не назвал.
Личная жизнь Владимира Бортко: жена и сынЛичную жизнь режиссер предпочитает не афишировать. Известно, что Владимир Бортко женат. У него есть сын. Наследника по семейной традиции также зовут Владимиром. Он изучал китайский язык в Санкт-Петербургском университете и успешно окончил вуз. Супруга режиссера Наталья работает сценаристом.
Владимир Бортко сейчас: поддержка СВО и резонансные заявленияС ноября 2022 года на телеканале «Россия 24» выходит программа «Взгляд из Петербурга». Ее ведущим стал Владимир Бортко. В эфире режиссер рассуждает о политике и регулярно комментирует события на Украине и поддерживает СВО.
Большой общественный резонанс вызвали его призывы использовать на Украине тактическое ядерное оружие, чтобы отбить у Запада желание вмешиваться в конфликт. Даже многие патриотически настроенные комментаторы сочли такую позицию чрезмерно жесткой.
Бортко также заявлял, что СВО для него имеет более глубокий смысл, чем только защита Донбасса. Он признавал важность прекращения многолетних обстрелов и гибели мирных жителей, однако подчеркивал и историко-политический аспект конфликта.
«Для меня смысл – не только защита Донбасса. Это возвращение на мою территорию, на территорию русского языка, территорию исторического начала Руси, от крестителя князя Владимира, когда эта земля была русским миром. Потом эту опустевшую землю захватила сначала Литва, затем Польша. Это была покоренная, завоеванная земля. И 350 лет тому назад сам народ, живущий на этой земле, присоединился к русскому царству, к братьям. 350 лет это была Россия», — сказал Бортко.Он отметил, что ему и его соотечественникам хочется, чтобы и следующие 350 лет эта земля оставалась русской.