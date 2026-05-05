Аксенов сообщил о налете дронов ВСУ на Крым
Атака вражеских БПЛА идет на Крым с вечера 5 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Публикация появилась в 22:28 по московскому времени. Аксенов уточнил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожают дроны противника, однако точное количество сбитых БПЛА пока не приводил. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: