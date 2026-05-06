При ударе украинских беспилотников по Джанкою погибли пять человек
При ударе БПЛА ВСУ по Джанкою погибли пять человек. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
Известно, что вражеские дроны начали свой налет вчера вечером. В ночь на 6 мая появилась информация о жертвах среди местных жителей. Аксёнов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Согласно публикации Telegram-канала Mash, украинский дрон влетел в жилую девятиэтажку города, после чего начался пожар. В настоящий момент на месте трагедии работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что пассажиры рейса Чунцин — Москва вынужденно сели 5 мая в Петербурге из-за угрозы БПЛА. Изначально планировалось приземление в Шереметьево. Самолет долго кружил над столицей, пока его не перенаправили в Пулково.
