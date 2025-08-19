19 августа 2025, 11:05

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

После развода с Евгением Петросяном в 2018 году Елена Степаненко переехала в США, однако недавно вернулась в Россию, заметно похудев. Ранее сообщалось, что в Америке она якобы завела молодого любовника. Тем временем Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, значительно моложе себя. Несмотря на разрыв, Степаненко поддерживает связь со старшей дочерью бывшего мужа. Поговаривают, что позицию по поводу СВО артистка якобы не разделяла с Россией. Зачем Елена Григорьевна вернулась на родину? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Развод артистов Завидная невеста Переезд в США Уединенный образ жизни Пластические операции Возвращение в РФ

Развод артистов

Татьяна Брухунова (Фото: Телеграм-канал @mamashaVagashi)



«Всё время говорят, что я увела из семьи Петросяна. Этого не было. Это не так. Я глубоко убеждена, что если у людей в семье всё хорошо, стабильно и спокойно, невозможно кого-то увести», — делилась молодая жена артиста в одном из интервью.

Фото: iStock/simpson33



Завидная невеста

Переезд в США

Уединенный образ жизни

«Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе ее», — сообщил портал Kleo.ru со ссылкой на источники.

Пластические операции

Фото: iStock/Gumpanat



Возвращение в РФ