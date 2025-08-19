Молодой любовник, переезд в США, резкое похудение и аборт: шокирующие подробности о Елене Степаненко. Зачем она вернулась в РФ?
После развода с Евгением Петросяном в 2018 году Елена Степаненко переехала в США, однако недавно вернулась в Россию, заметно похудев. Ранее сообщалось, что в Америке она якобы завела молодого любовника. Тем временем Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, значительно моложе себя. Несмотря на разрыв, Степаненко поддерживает связь со старшей дочерью бывшего мужа. Поговаривают, что позицию по поводу СВО артистка якобы не разделяла с Россией. Зачем Елена Григорьевна вернулась на родину? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Развод артистовЕлена Степаненко и Евгений Петросян расстались в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Хотя официальное расставание стало неожиданным, слухи о напряженных отношениях между ними ходили на протяжении нескольких лет. В их браке возникли проблемы со здоровьем, что не позволило им стать родителями. Елена рассказывала, что они вместе приняли решение о прерывании беременности. Инициатором развода стал сам юморист, который решил уйти к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. По данным, их роман длился около пяти лет до официального разрыва.
«Всё время говорят, что я увела из семьи Петросяна. Этого не было. Это не так. Я глубоко убеждена, что если у людей в семье всё хорошо, стабильно и спокойно, невозможно кого-то увести», — делилась молодая жена артиста в одном из интервью.Процесс развода между Петросяном и Степаненко сопровождался длительными и сложными разбирательствами по разделу имущества, оцененного примерно в 1,5 миллиарда рублей. В собственности у пары находились квартиры в Москве, дачи, автомобили, антиквариат и коллекционные предметы. Этот процесс затянулся на несколько лет и завершился лишь в 2022 году.
Завидная невестаПосле развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала завидной невестой, получив несколько квартир в престижных районах Москвы и загородный дом в Одинцовском районе. Раздел имущества был долгим и сложным, включая оценку, которая длилась почти два года. Кроме того, весной Елена унаследовала две квартиры в Сочи от своей покойной подруги.
Переезд в СШАНовость, что Елена Степаненко покинула Россию, стала неожиданной для ее поклонников. Артист программы «Кривое зеркало» Михаил Вашуков сообщил, что она уже давно живет в США и иногда возвращается в Москву. В Нью-Йорке Степаненко часто навещала Викторину, дочь Евгения Петросяна от первого брака, которая сейчас проживает в Штатах и имеет двоих сыновей. Викторина поддержала Елену после развода, что вызвало шок у Петросяна, который не ожидал такого выбора дочери.
Уединенный образ жизниСтепаненко стала вести более уединенный образ жизни, практически не появляясь на публике. Она начала увлекаться йогой и проводить время в Центральном парке, наслаждаясь прогулками с кофе и пончиками. Также появились слухи, что она могла найти более молодого партнера, следуя примеру своего экс-супруга.
«Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе ее», — сообщил портал Kleo.ru со ссылкой на источники.
Тем не менее, официальных подтверждений о новом романе так и не было.