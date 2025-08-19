Выяснилось о многомиллиардных долгах бывших тестя и тещи эстрадного певца Николая Баскова
РИАН: Бывшие тесть и теща Баскова Шпигели набрали долгов на 17,1 миллиарда рублей
Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигели, имеют общую задолженность свыше 17,1 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.
Основная часть долга, свыше 16,2 миллиарда рублей, связана с взысканием по иску ГП. Остальная сумма (более 900 миллионов рублей) включает в себя неоплаченные коммунальные платежи и налоги.
Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по налогам и коммуналке, более 202,6 миллионов рублей по имущественным взысканиям и свыше 149,7 миллионов рублей по уголовному штрафу.
Ее супруг Борис задолжал 370,5 тысяч рублей по коммунальным платежам и налогам, 400 тысяч рублей по процессуальным издержкам и 449,7 миллионов рублей по уголовному штрафу.
Взысканием занимаются как московские судебные приставы, так и приставы главного межрегионального управления ФССП, ответственного за особо важные исполнительные производства.
В 2024 году Борис Шпигель был осужден Измайловским судом Москвы на 11 лет колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Однако впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания полного наказания по состоянию здоровья. Он все еще обязан выплатить штраф в 450 миллионов рублей.
