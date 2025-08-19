Выяснилось о многомиллиардных долгах бывших тестя и тещи эстрадного певца Николая Баскова

19 августа 2025, 05:51

РИАН: Бывшие тесть и теща Баскова Шпигели набрали долгов на 17,1 миллиарда рублей

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигели, имеют общую задолженность свыше 17,1 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.





Основная часть долга, свыше 16,2 миллиарда рублей, связана с взысканием по иску ГП. Остальная сумма (более 900 миллионов рублей) включает в себя неоплаченные коммунальные платежи и налоги.



Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по налогам и коммуналке, более 202,6 миллионов рублей по имущественным взысканиям и свыше 149,7 миллионов рублей по уголовному штрафу.



