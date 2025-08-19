Звездный хирург объяснил, из-за чего Басков вдруг помолодел на 20 лет

19 августа 2025, 01:03

Звездный хирург Короткий назвал процедуры, которые позволили Баскову омолодиться

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Звездный пластический хирург Игорь Короткий раскрыл секрет «нового лица» Николая Баскова. Последние фото певца вызвали спекуляции о хирургическом вмешательстве, которое помогло артисту омолодиться внешне чуть ли не на 20 лет. Короткий пояснил Общественной Службе Новостей (ОСН), какие процедуры помогли Баскову «обновить» свой образ.





В первую очередь на лице певца заметно исчезновение морщин. По словам Короткого, довольно очевидно, что Баскову изменили форму глаз с помощью блефаропластики нижних век. Эксперт также допустил использование филлеров для подтяжки лица и устранения возрастной дряблости.





«Некоторые изменения заметны и в области подбородка. Вполне возможно, что там произвели липосакцию и удалили лишний жир, а это всегда освежает лицо и делает его более молодым», — пояснил Короткий в беседе с Общественной Службой Новостей.