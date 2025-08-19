Звездный хирург объяснил, из-за чего Басков вдруг помолодел на 20 лет
Звездный пластический хирург Игорь Короткий раскрыл секрет «нового лица» Николая Баскова. Последние фото певца вызвали спекуляции о хирургическом вмешательстве, которое помогло артисту омолодиться внешне чуть ли не на 20 лет. Короткий пояснил Общественной Службе Новостей (ОСН), какие процедуры помогли Баскову «обновить» свой образ.
В первую очередь на лице певца заметно исчезновение морщин. По словам Короткого, довольно очевидно, что Баскову изменили форму глаз с помощью блефаропластики нижних век. Эксперт также допустил использование филлеров для подтяжки лица и устранения возрастной дряблости.
«Некоторые изменения заметны и в области подбородка. Вполне возможно, что там произвели липосакцию и удалили лишний жир, а это всегда освежает лицо и делает его более молодым», — пояснил Короткий в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом звездный хирург высоко оценил работу коллег, подчеркнув естественный и моложавый результат для певца. Короткий уверен, что, при соблюдении рекомендаций специалистов, эффект от процедур сохранится надолго.
