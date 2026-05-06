Мошенники атакуют SHAMAN, Финляндия набросилась на Киев с обвинениями, а в Харькове произошёл «квартирный бунт»: новости СВО на 6 мая
Ситуация на линии боевого соприкосновения и вокруг неё продолжает стремительно меняться: наступление ВС РФ, атаки дронов, международные скандалы и заявления о переговорах переплетаются в единую картину. Подробнее о последних новостях СВО читайте в материале «Радио 1».
Наступление и заградотряды: Сумская область под давлением
Армия России усиливает давление на приграничные районы, продолжая зачистку территорий у границы Курской области. Удары артиллерии и беспилотников пришлись по целям в Шосткинском районе, а также в зоне Кондратовки, куда ранее была переброшена 155-я бригада ВСУ.
Особое внимание приковано к Рясному: населённый пункт близок к переходу под контроль российских сил. Сообщается, что боевики 199-й бригады территориальной обороны покинули позиции, однако были возвращены назад заградотрядами 425-го полка. За сутки, по имеющимся данным, уничтожено более 150 военнослужащих, техника и станции радиоэлектронной борьбы.
Дополняют картину слова командира с позывным «Кедр»: расчёты БПЛА совместно с артиллерией за неделю ликвидировали девять укреплений противника. Удары пришлись в том числе по операторам FPV-дронов и пунктам управления, что, по его словам, серьёзно нарушило координацию: после атак фиксировались перебои связи и срыв попыток запуска беспилотников.
Удары по сёлам и «квартирный бунт» в Харькове
В Харьковской области продолжаются удары по гражданской инфраструктуре на подконтрольных России территориях. Под огнём оказались жилые дома в нескольких сёлах.
«Боевики киевского режима применяли разные типы дронов для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и домовладениям. К счастью, мирные жители не пострадали», — сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев.При этом в самом Харькове, находящемся под контролем Украины, военные сталкиваются с неожиданной проблемой: местные жители не хотят сдавать им жильё. По словам одной из военнослужащих, либо цены завышаются, либо аренда вовсе становится невозможной после уточнения рода деятельности.
ВС РФ на подступах к Славянску
На территории ДНР российские силы продолжают продвижение в сторону Славянска. Под огневой контроль взята важная трасса между Николаевкой и Рай-Александровкой, частично освобождено село Кривая Лука.
Продвижение отмечается и со стороны Диброва — войска приблизились к Пискуновке, откуда до Славянска остаётся около 15 километров. Однако дальнейшее наступление осложняется природным рубежом.
«Сложность заключается в том, что населённый пункт расположен за рекой Северский Донец, и для полноценного штурма потребуется форсирование водной преграды», — говорится в сообщении.
При этом подчёркивается, что подобный опыт у российских подразделений уже имеется.
Мобилизация и нехватка людей в ВСУ
На фоне продолжающихся боевых действий на Украине обсуждается снижение мобилизационного возраста. Адвокат Сергей Старенький утверждает, что речь идёт о планке в 23 года вместо нынешних 25.
Параллельно рассматривается возможность вернуть запрет на выезд за границу для мужчин младше 22 лет, что также указывает на дефицит личного состава.
Наемники в ВСУ: низкая мотивация и истинный мотив
Российская радиоэлектронная разведка заявляет о присутствии иностранных наёмников. По словам офицера с позывным «Топаз», были перехвачены переговоры колумбийцев.
Он отметил, что во время разговоров иностранцы раскрывали важные данные: координаты складов, численность и маршруты передвижения. Перевод позволил установить их происхождение.
По оценке военного, многие прибыли ради денег, при этом уровень подготовки остаётся низким, а мотивация — слабой.
Дроны над Финляндией и жёсткая реакция властей
Неожиданное развитие получила тема беспилотников: в Хельсинки признали, что украинские БПЛА пересекают воздушное пространство страны. Премьер-министр Петтери Орпо заявил:
«Никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии».
Тем не менее ситуация вызвала обеспокоенность. Министр обороны Антти Хяккянен сообщил о поднятых в воздух истребителях и вертолётах, однако сбивать аппараты не стали.
«Для нас это неприемлемо. Украинская сторона должна планировать свои операции так, чтобы риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии минимизировался», — подчеркнул он.
Крым под ударом: жертвы и пожар в многоэтажке
С вечера 5 мая Крым оказался под атакой беспилотников. Глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил о работе ПВО и мобильных групп, призвав сохранять спокойствие.
Позже появилась трагическая информация: в Джанкое погибли пять человек. По данным источников, дрон врезался в жилую девятиэтажку, вызвав пожар. На месте работают экстренные службы, власти обещают помощь пострадавшим.
Телефонные мошенники атаковали SHAMAN и Соловьева
В преддверии 9 Мая активизировались телефонные мошенники. По данным пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, атаки направлены на известных персон.
Среди целей — Владимир Соловьёв, Денис Майданов, Джиган и Ярослав Дронов (SHAMAN).
«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Цель злоумышленников — вызвать панику через лидеров мнений. Используются схемы с представлением сотрудниками различных служб.
Переговоры и Ближний Восток
На дипломатическом уровне Россия заявляет о готовности к диалогу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.
«Еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула она.
При этом отмечается, что американская сторона в настоящее время сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке.
Бахрейн и ставка на беспилотники
Тем временем Владимир Зеленский посетил Бахрейн, где встретился с королём Хамад бин Иса Аль Халифа. Одной из ключевых тем стала программа Drone Deal.
«Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, и договорились, что наши команды проработают детали», — заявил Зеленский.
Речь идёт о международной инициативе по совместному производству БПЛА, обучению операторов и обмену боевым опытом, что подчёркивает растущую роль дронов в текущем конфликте.